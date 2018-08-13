依法有據！藍黨團重申：要吳音寧赴立院報告

2018年08月13日 11:27 中時 楊佳穎

台北農產運銷公司總經理吳音寧拒絕至台北市議會備詢，引發爭議。國民黨立法院黨團13日召開記者會，除譴責事發至今1個月，看不到台北市長柯文哲、農委會出面處理，並指出農委會是北農大股東，股權超過20％，總經理也是由農委會推薦派任，依《國營事業管理法》第三條規定，立法院確有邀請吳音寧列席報告的權利，下會期將邀吳音寧赴經濟委員會報告並備詢。

黨團書記長曾銘宗指出，看北農組織型態，可見行政院農委會、台北市政府分別占22.76％，泛公股比例為45.52％，而《國營事業管理法》第三條就規定，政府資本未超過50%，但由政府指派公股代表擔任董事長或總經理者，立法院得要求該公司董事長或總經理赴立院報告股東大會通過之預算及營運狀況，並備質詢。

曾銘宗進一步說，公股只占27%的第一金控、26%的兆豐金控與22%的彰銀等泛官股行庫及台船、中鋼等，董事長與總經理都有到立法院相關委員會報告的慣例；而農委會持有北農逾2成以上股權，立法院要吳音寧來報告是「理直氣壯、依法有據」。

曾銘宗也痛批，吳音寧拒絕備詢已過了1個月，柯文哲卻還在推拖拉，身為首都市長，竟連這種事情都兩手一攤，沒辦法處理；選舉即將到來，要再次選出這種無能的市長嗎？「連所屬事業總經理，不願意到市議會備詢，柯文哲都沒辦法處理，開太多支票誰相信他會兌現？」

藍委王育敏直言，柯文哲處理不了吳音寧人事案，「我只能說柯文哲不是無能，就是政治算計太多」；回想吳音寧要上任北農總經理時，北市府當然是同意的，且北農董事長同時也是台北市副市長陳景峻，「請問吳音寧人事案，北市府到底有沒有權利決定及處理？」

王育敏說，吳音寧任命至今，柯文哲態度反反覆覆、處於政治算計中，反觀剛上任處理信義分局長李德威人事案，兩週後李德威果真打包走人，「警察分局長人事案，難道是台北市政府可以全權處理的嗎？為何分局人事案可以說處理就處理，吳音寧案明顯有權利可以處理，卻推拖拉，甚至想在過程中獲得最大政治利益？」

她呼籲，請柯文哲不要再做戲了，應勇敢表態，「若你換不掉，年底選舉讓國民黨來」，國民黨台北市長參選人丁守中已清楚表態，年底選上後第一件事情就是撤換吳音寧，「這才是身為首都市長的處理決心。」

(中時 )