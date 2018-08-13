惡火燒出長照問題 養護中心7年燒死36人205傷

新莊區署立台北醫院發生火警。（趙雙傑攝）

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中時電子報
/綜合報導
衛服部新營醫院北門分院在5年多前的縱火案後，院區就閒置至今，南市府與新營醫院合作，爭取前瞻計畫近3億元經費將進行修繕，未來將成為長照多元園區。（資料照，莊曜聰攝）

衛福部台北醫院今天凌晨傳出火警，造成9死16輕重傷慘劇，而過去養護中心惡火頻傳，7年下來共有36人命喪火窟，205人輕重傷，不禁讓人擔憂起養護中心的居住安全。

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2012年，台南新營醫院北門分院凌晨傳出火警，67歲林姓大腸癌患者久病厭世，半夜院內縱火，濃煙造成2樓護理之家病患嚴重傷亡，共13人死亡，62人輕重傷，是台灣醫療史上最慘重的火災意外，縱火林嫌一年多後因癌症惡化病逝，北門分院自此沒有再營業。

新北市新店私立樂活老人長照中心2016年也發生大火，事故原因為電線漏電起火，加上室內堆放雜物助長火勢，造成6死28傷悲劇。隔年3月，桃園市龍潭安養中心因夜晚停電，一名越籍看護幫忙點蠟燭照明，使用不慎釀禍，導致4人命喪火窟，11人受傷，其中兩名死者燒成焦屍、嚴重碳化，死狀悽慘，2個月後，屏東恆春南門護理之家也發生火警，帶走4條人命。

台南市安南區長和安養院、新北市汐止區、基隆市恆安養護中心也相繼傳出火警，造成多人受傷；今日台北醫院護理之家再度竄出惡火，凌晨4時36分，新北市新莊區衛福部台北醫院，7樓護理之家冒出火煙，起火點疑在病床上，消防局獲報前往搶救，疏散上百名醫護人員及病患，目前9人死亡，10人重傷6輕傷，七年下來，共有8間安養中心發生火場意外。

(中時電子報)

新店私立樂活老人長照中心負責人井寶琳（藍衣）被警方帶回偵訊。（資料照，葉書宏攝）
龍潭愛心老人長期照顧中心大火釀4死12傷，桃檢依業務過失致死罪嫌，起訴負責人鍾姓父子和看護。(資料照，楊明峰攝)

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