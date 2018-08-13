近千件化妝品廣告涉誇大不實 牛爾京城之霜也遭罰

2018年08月13日 11:46 中時 吳堂靖

「一周立即見效」、「回春聖品」化妝品廣告百百款， 北市衛生局公布上半年違規廣告查緝成果，總計開罰946件，其中「纖先暢輕盈美麗」遭罰528萬、「牛爾-京城之霜金絲抗老精華」167萬、「米可白代言船井纖盈機速效組」163萬，涉及誇大宣稱、醫療器材廣告核定表不符等，呼籲民眾對於相關廣告，應審慎辨別。

北市衛生局表示， 食品、藥物及化粧品違規廣告共開罰946件，金額共計5042萬餘元，其中食品340件（35.94％）、裁罰2325萬元金額最高，化粧品佔575件（60.78％）件數最多、裁罰金額1809萬5千元居次，藥物31件(3.28%)、裁罰908萬元位居第3名。

衛生局表示，違規廣告罰鍰累計第1名為「羅威氏股份有限公司」，罰鍰累計528萬元，該公司的「纖先暢輕盈美麗」食品廣告宣稱「抑制脂肪吸收87%、促進脂肪燃燒97%、挑戰10天鑑賞、降5到8公斤」等詞句，涉及誇大、易生誤解。

第2名為「塞席爾商美之本國際有限公司台灣分公司」，特別是「牛爾-京城之霜金絲抗老精華」化粧品廣告宣稱「刺激細胞再生 提高自癒能力、黃金線植入皮膚」等詞句及使用前後比較圖，罰鍰167萬元。

第3名為「昭和醫學有限公司」，其「米可白代言船井纖盈機速效組」醫療器材廣告宣稱「排油排水、大象腿、河馬臀、有效液化脂肪」等違規詞句並使用前後比較圖，累計罰鍰163萬，且查與核准的醫療器材廣告核定表不符。

另外，違規廣告以網路429件最多，電視共295件居第2，其次為雜誌134件、宣傳物看板 39件。廣告類別以宣稱除皺、除紋類佔第1位，其次為美白類及除斑、防曬類57件。

衛生局呼籲，對於太吸引人的廣告，民眾應「停、看、聽」，停下來思考、看清楚標示、聽專家建議，相關資訊可至衛生局網站查詢。

(中時 )