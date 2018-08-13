台北醫院大火9死16傷 疑7樓病床電線走火

2018年08月13日 11:47 中時 譚宇哲

今天凌晨4時36分，新北市新莊區衛福部台北醫院7樓護理之家冒出火煙，消防局獲報前往搶救，疏散上百名醫護人員及病患，其中16名病患送醫前已無呼吸心跳，經搶救後仍有9人死亡、10人重傷、6人輕傷，警消研判起火點疑似為7樓A23防235病床的電器設備，詳細火警原因仍待釐清。

新北市消防局今天凌晨4時36分獲報衛福部台北醫院發生火警，立即出動208人、76部救護車、消防車到場搶救，到場時7樓火煙已大量冒出，警消全面疏散人員並同步拉水線上樓滅火，現場並啟動大量傷病患機制，火勢於5時27分控制，燃燒面積約10坪，總共送醫人數共25人，其中16人送醫前已無呼吸心跳。

警消人員獲報到場灌救。(譚宇哲翻攝）

消防局指出，25名病患分別送往部立台北醫院、市立三重醫院、亞東醫院及新泰醫院，經搶救後目前9人死亡、10人重傷、6人輕傷。

警消人員獲報到場灌救。(譚宇哲翻攝）

消防局長黃德清表示，台北醫院7樓為護理之家，共收容33名病患，多是50歲以上重症患者，起火點7樓A23房靠窗的235病床，起火當下房內的外籍看護發現病床竄出火煙，緊急通報護理站，院方隨即疏散房內4名病患，但火勢造成病房斷電，讓許多需要儀器協助維持生命跡象的病患送醫前已失去呼吸心跳，另有多人遭濃煙嗆傷，不排除是病床電線設備起火，詳細起火原因仍待釐清。

7樓病房遭火煙波及，現場一片狼藉。（譚宇哲翻攝）

新北市工務局使用管理科長李冠德表示，「初步查證，院區有4張使用執照，事發地點是領有60年的使用執照，用途是醫院，符合規定，規模9層樓，這部分都是符合規定的。另外公安申報部分，106年申報結果是合格的。」

(中時 )