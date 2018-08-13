大陸介入選舉？ 法務部長爆：椿腳帶選民赴陸旅遊 陸發假新聞擾選情

2018年08月13日 11:51 中時 陳志賢

法務部長蔡清祥今爆料，檢警調全面蒐集九合一選舉情資，發現3大選舉現象，其中疑有大陸方面介入選舉情事，部分候選人或樁腳帶團赴對岸旅遊，陸方全程招待，疑涉賄選，另有幫派組織透過政黨名義以金錢暴力介入選舉，甚至有人以「假新聞」影響選舉，要求檢警調積極查緝遏止。

蔡清祥今天上午在最高檢察署於警政署召開「107年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長選舉查察座談會」作上述表示。

蔡清祥說，檢警調這段時間，努力部署蒐集選舉不法情資，發現3個影響選舉現象。第一、境外敵對勢力，用各種方式介入選舉，發現有些候選人或樁腳，帶隊去對岸旅遊，雖然名義上是自費機票，落地招待，但事實上落地後，陸方把機票的錢，還給去旅遊的人 這顯然已經涉及到賄選的情形，檢警調要密切注意。

第二，有幫派組織透過政黨名義，用金錢暴力介入選舉，檢警調要積極蒐集證據，依法偵辦。第三，用造謠抹黑的不實新聞來影響整個選舉公正，這對於候選人造成很大的困擾，因此要求檢警調要積極蒐集證據，及時掌握情資 並優先處理，若證據確鑿，檢察官要盡速起訴 匡正不法情事。

蔡清祥並回顧上次2014年地方選舉九合一查察賄選成績，共有169件、175人的候選人，因賄選或其他不法情事，提起當選無效之訴，總共有142人經過法院判決確定當選無效，而重新辦理選舉。

(中時 )