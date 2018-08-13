浪漫七夕在新店！金針花海許諾言 戀人攜手種「愛情米」

2018年08月13日 11:39 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

浪漫七夕，攜手在金針花海許下諾言，播種「愛情米」！層層疊疊的青綠山巒，滿山遍野的金針花海隨風舞動！這週五（8月17）日就是一年一度七夕了，計畫好要和另一半去哪呢？如週五提早下班，還有週休二日呢！

位於新北市新店區大崎腳旁的銀河社區，附近有銀河洞瀑布、越嶺步道、生態旅遊景觀平臺等景點，可觀賞社區內層疊的梯田及落日夕陽美景！迎接七夕到來，銀河社區也推出「愛情米」歡迎情人們攜手耕種。

青年回流社區種稻，以友善、有機的方式種植，今年七夕前後將再度插秧種植，梯田旁種有金針花等植栽，歡迎民眾可前往社區賞梯田、夕陽美景。

新店銀河社區是新北市政府所輔導的農村再生社區，在本月1日舉辦了割稻體驗活動，邀請社區長者及全民登山隊協助割稻，社區三年來復育了約2公頃的梯田，本次是在4月時青農張瀚元利用復育後的水梯田進行插秧種稻。

如今稻米成熟，社區廣邀大家一起來進行農事活動。張瀚元表示，他本業是從事服務業，為了要幫社區分擔勞動力，他上網蒐集資料、詢問社區在地居民，採用有機廚餘堆肥來種稻，之後預計於七夕前後再度插秧種稻，因地名為銀河，所播的米稱為「愛情米」，也將邀請三五好友齊來社區努力，共同為社區注入新的生命力。

新店銀河社區總幹事林立岡表示，銀河社區長期推廣農村再生，希望讓更多青年朋友一起來學習插秧、割稻等作業，也希望更多人能前來社區欣賞復育後的水梯田及大自然的美景。想到銀河社區的民眾，開車走北宜公路接銀河路，或是由新店捷運站搭乘公車綠12到銀河洞站再步行約1.6公里，即可抵達新店銀河社區，歡迎情侶報名插秧。

(中時電子報)