大巨蛋環評容留上限5.9萬人 高嘉瑜：光觀眾席球場滿座就超過

議員高嘉瑜（圖）質疑，大巨蛋若要營運，須以環評人數5萬9833人為上限，但依台建中心的防火避難審查認可通知書，光是球場和觀眾席最高容納人數就達6萬1894人，未來要怎麼控管，難道要規定觀眾席不能滿座？(鄧博仁攝)

友善列印
中時

大巨蛋案延宕多時，台北市長柯文哲今到議會專案報告，強調遠雄已遞件進都審會，後續審議會公開透明。不過，議員高嘉瑜質疑，大巨蛋若要營運，須以環評人數5萬9833人為上限，但依台建中心的防火避難審查認可通知書，光是球場和觀眾席最高容納人數就達6萬1894人，未來要怎麼控管，難道要規定觀眾席不能滿座？

高嘉瑜今在議會質詢指出，大巨蛋環評規定全區容留人數上限為5萬9833人，不過根據內政部核發的認可通知書，球場最高可容納1萬5000人、觀眾席4萬6894人，加總就超過6萬人，更別說商場棟和文化城棟還可容納6萬1816人。

她質疑，柯文哲2016年曾說，只要全區容留人數超過6萬就要重新環評，若遠雄不重做環評，要怎麼控制遠雄不會放超過5萬9833人進場？光是球場加觀眾席就6.1萬人，環保局僅說超過會依法開罰，根本是放水、打假球，她要求應以14萬容留人數重作環評。

對此，環保局長劉銘龍說，環評規定同時在大巨蛋園區內不能超過5萬9833人，未來進行環差審議，會要求遠雄提出人流管理計畫。

高嘉瑜反問，難道遠雄會說球賽滿場時商場要關門，還是規定觀眾席不能滿座？市府根本無從控管；劉銘龍強調，他們自己要去調整人數，總之超過就會開罰。

(中時 )

依法有據！藍黨團重申：要吳音寧… 全程陪同 莫健：小英是美國好朋…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。