大巨蛋環評容留上限5.9萬人 高嘉瑜：光觀眾席球場滿座就超過

2018年08月13日 11:55 中時 陳燕珩 、 鄧博仁

大巨蛋案延宕多時，台北市長柯文哲今到議會專案報告，強調遠雄已遞件進都審會，後續審議會公開透明。不過，議員高嘉瑜質疑，大巨蛋若要營運，須以環評人數5萬9833人為上限，但依台建中心的防火避難審查認可通知書，光是球場和觀眾席最高容納人數就達6萬1894人，未來要怎麼控管，難道要規定觀眾席不能滿座？

高嘉瑜今在議會質詢指出，大巨蛋環評規定全區容留人數上限為5萬9833人，不過根據內政部核發的認可通知書，球場最高可容納1萬5000人、觀眾席4萬6894人，加總就超過6萬人，更別說商場棟和文化城棟還可容納6萬1816人。

她質疑，柯文哲2016年曾說，只要全區容留人數超過6萬就要重新環評，若遠雄不重做環評，要怎麼控制遠雄不會放超過5萬9833人進場？光是球場加觀眾席就6.1萬人，環保局僅說超過會依法開罰，根本是放水、打假球，她要求應以14萬容留人數重作環評。

對此，環保局長劉銘龍說，環評規定同時在大巨蛋園區內不能超過5萬9833人，未來進行環差審議，會要求遠雄提出人流管理計畫。

高嘉瑜反問，難道遠雄會說球賽滿場時商場要關門，還是規定觀眾席不能滿座？市府根本無從控管；劉銘龍強調，他們自己要去調整人數，總之超過就會開罰。

(中時 )