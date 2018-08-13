《全台最速報》台北醫院清晨惡火 ９死

2018年08月13日 11:56 中時電子報 綜合報導

◎台北醫院清晨惡火 ９死

今天凌晨4時36分，新北市新莊區衛福部台北醫院，7樓護理之家冒出火煙，消防局獲報前往搶救，疏散上百名醫護人員及病患，目前9人死亡，10人重傷6輕傷，火警原因仍待釐清。

◎落差10分鐘 疑院方延誤通報.未關門釀禍

新北市衛福部立台北醫院7樓護理之家安寧病房今天凌晨4時許發生火警，造成9死10重傷6輕傷重大傷亡，警消指出，起火時間與通報時間差了10分鐘，加上院方疏散時未關閉起火病房房門，導致火煙擴散，加劇傷亡。

◎賴揆致歉 檢討失事原因 各醫院借鏡

衛福部台北醫院今天凌晨傳出火警，造成多起死傷。行政院長賴清德上午受訪時說，他已要求衛福部成立應變小組，由於衛福部長陳時中代表台灣出席APEC相關會議，目前先由次長薛瑞元擔任應變小組召集人。賴說，一定要妥善安置受影響的病人，「所有病人的醫療都不可以中斷」，包含開刀房、急診室及加護病房一定要迅速恢復。

◎深陷酒駕風波 童仲彥宣布退選

台北市議員童仲彥深陷酒駕風波，他13日出面向社會大眾道歉，他說，「對不起我應該要負責」，正式宣布退出年底選舉，他錯了做了最壞示範，一切咎由自取，應該把機會讓給有志參選新人。

(中時電子報)