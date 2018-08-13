1500人僑宴 蔡總統：在美華僑是壯大台灣的一份子

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洛杉磯僑胞今晚舉辦規模最大的僑宴，席開120桌，近1500人共同歡迎蔡英文總統。總統府祕書長陳菊致詞時說，現場如同她在選舉場講的「現場超過十萬人」。蔡總統指出，台灣的生存和發展，不能沒有在美台人的力量。在場的每一位鄉親，都是壯大台灣的一份子。

陳菊指出，兩年來，過去政府沒做、不敢做、做不夠，蔡總統全部承擔，海外鄉親是最有力的後盾，要給蔡總統鼓勵及支持，我們期待做一百分，現在只差一點點，要給她鼓勵，在改革的路更努力更打拚。

陳菊強調，蔡英文是非典型的台灣政治人物，我們這一代參與，歷經坐牢、受傷、家破人亡，充滿悲情，這一代有很多悲傷，都是不堪回首的往事。新一代政治人物，在全球化的今天，充滿專業及進步思維，理性、務實、健康帶領台灣更多提升。

蔡總統則說，台灣從來不缺乏挑戰，但他們不怕挑戰。他們在各種分歧的聲浪當中，堅持改革前進的路線。他們也在地緣政治的角力中，扮演區域穩定的力量，堅持民主自由的生活方式。

蔡總統強調，這幾年，他相信大家都感受到，台美關係越來越好。台美關係的進展，也仰賴許多台美鄉親的出力。我們的僑胞，雖然身在海外，但心裡面總是心心念念，要幫台灣做一點事。

蔡總統表示，台美人不應是旁觀者，台美人可以為台灣做很多事情。台灣的生存和發展，也不能沒有台美人的力量。我們在場的每一位鄉親，都是壯大台灣的一份子。改革需要時間，但團結的台灣人，沒有做不到的事情。大家一起捲起袖子來做事，大家一起來拚，台灣才會不一樣，台灣才能走出自己的路。

僑宴會場對面出現抗議民眾，手持五星旗，並喊著「反台獨、中國統一」等口號。

(中時 )

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