藍委轟元山蛋品「惡劣至極」 鄭文燦別再當作秀市長

2018年08月13日 12:17 中時 楊佳穎

桃園「元山蛋品」公司遭檢舉3年來從彰化、苗栗等10多家牧場收購變質腐敗雞蛋，加工成蛋液販售，初估已有45萬公升臭蛋液流入市面。對此，國民黨立法院黨團13日召開記者會強力譴責，書記長曾銘宗直批「這真的是混蛋、惡劣至極的廠商」，對於這種沒良心、唯利是圖的商人，要求檢調單位儘速深入調查、起訴並求處極刑，以儆效尤。

曾銘宗也說，此案4年多來衛生條件違規高達17次，桃園市政府未處罰，多責由業者限期改善，僅在今年6月處罰6萬元，相關主管機關、桃園市政府在管理上是否有疏失、怠忽職責，也要請檢調一併查辦。

國民黨桃園市長參選人陳學聖則表示，先前桃園兩次大火造成多名消防弟兄死亡，如今食安也令人痛心，從去年12月到今年8月兩個大蛋場陸續出狀況，「公安及食安變成桃園不名譽的事情」，市長鄭文燦責無旁貸，必須扛起所有責任。

陳學聖接著拿出鄭文燦近期行程，指出像8月7日一天就連跑6個行程，「他哪有時間靜下心來，好好落實公安及食安？」尤其此案的蛋場居然可以規避檢查、玩弄稽查單位，除非與高層有良好關係，否則衛生局怎麼可能查不到、罰不到？甚至每次都能限期改善、不用罰款，「其中若沒有良好的公關，怎麼可以如此放水？」導致消費者吃下黑心蛋。

陳學聖也說，希望鄭文燦不要再用這麼多行程彰顯勤快，應靜下心來好好為桃園做「基本功」，否則桃園的公安、食安問題都不會解決，「不要再當公關、作秀市長了」。

藍委陳宜民指出，食藥署雖然強調要加重惡意黑心廠商的責任，更重要的應是重建生產管理；總統蔡英文的食安五環中，針對生產追蹤納管了22類業別，但卻無蛋液，去年12月萇記公司爆發食安問題後，政府仍未將蛋液納管，因此這次食安五環再次破功，食藥署難辭其咎。

(中時 )