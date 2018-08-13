畫師八家降「開臉」現羈絆！「隨心的溫度」攝影展登華山

2018年08月13日 12:12 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「真正的攝影作品不需要言語去說明，而且它也無法用言語說」！～Ansel Adams

容貌青澀的小畫師，拿起彩筆為伙伴們「打臉」！青、紅、白、黑顏色深淺分明，轉眼之間，半張臉已化為「八家將」！被畫者信任地相信他的伙伴，閉上眼，靜靜地等待下一秒「變身」！今夏來華山文創園區來看免費攝影展，從多張攝影佳作看看台灣、看風景，也看最美麗的「人情」與「愛」。

今年二月以戰地紀實攝影《阿富汗少女》享譽國際的攝影師史帝夫‧麥柯里(Steve McCurry)來台個展，獲得各界一致好評與迴響獨家贊助大師個展後，為鼓勵國內攝影愛好者一同透過鏡頭捕捉屬於台灣各個角落的風景與溫度，特別跨界舉辦「2018隨心的溫度攝影比賽」，透過各方攝影好手鏡頭下的獨特視角，喚醒大眾進一步悉心觀察生活周遭的人事物，用心感受台灣的溫度。10日再度集結22幅得獎作品與國內知名攝影家的20幅攝影作品，於8/10-8/19在華山文創園區舉辦「隨心的溫度」攝影展，預計將吸引更多的民眾前來感受這片土地的溫度與美好。

史帝夫‧麥柯里(Steve McCurry)此次擔任THERMOS膳魔師主辦的「隨心的溫度-攝影比賽」決賽評審，獲得攝影大師親選為首獎的攝影作品「畫師八家將開臉」，他講評：「此幅以傳達人文意涵的攝影作品讓我深受感動！攝影師藉由光影、構圖及情感的佈局，在煙霧與透光的融合背景氛圍呈現下，運用鏡頭補捉表演後台『文化精髓傳承』的瞬間視覺畫面，此影像將我們引入探究臉譜描繪師及演出者之間特殊而又熟識親近的時刻。」

網路人氣獎 風景組「大屯山夕陽」—— 黃水原。（主辦單位提供）

此次「隨心的溫度-攝影比賽」依照風景、人文、街頭、情感四種不同主題，以台灣在地的元素為取景題材，透過攝影作品描繪充滿溫度的台灣人、事、物與情境。特別邀請國際級攝影大師史帝夫‧麥柯里(Steve McCurry)擔任決選評審，更以四個不同主題面向，分別邀請HIROSHI、逸帆、森爸、鯊魚四位國內知名攝影家擔任評審，以主題切合度、作品創意、攝影技巧、攝影品質四項評選標準，共同評選參賽作品。

其中風景組的得獎作品多以畫面主題切合度與整體構圖為獲勝關鍵；人文組主要以攝影作品中，抓準人與人之間動態的情感呼應為首要點；情感組的勝出關鍵在於捕捉精彩的情感互動瞬間；而街頭組則是側重在畫面構圖及背後故事張力。

本次展覽展出42幅攝影作品，包含22幅獲獎佳作及20幅國內知名攝影家「HIROSHI、逸帆、森爸、鯊魚」精選作品；除作品展覽之外，於8/11、8/12、8/18、8/19，分別邀請四位知名攝影家舉辦講座，趁著暑假，來華山感受深藏在底意蘊中最感人、層次豐富的人文與風景！

(中時電子報)