花蓮》音樂劇場《隔壁親家》主角澎恰恰、許效舜現身花蓮大轟動

音樂劇場《隔壁親家》主角澎恰恰（右2）、許效舜（右1）與文化局長陳淑美（左2）、藝術總監楊忠衡（左1）歡迎大家來看戲。（范振和攝）

友善列印
中時
范振和
音樂劇場《隔壁親家》主角澎恰恰、許效舜現身花蓮大轟動，與會人士大排長龍等著合影。（范振和攝）
音樂劇場《隔壁親家》主角澎恰恰、許效舜現身花蓮，兩人逗趣演出，笑翻全場。（范振和攝）

「澎哥的鼻子在澎家算是最小的，他阿公躺在雪山隧道，只見兩個鼻孔，左進花蓮、右出台北，史稱澎山隊道！」鐵獅二人組許效舜嘲諷鼻孔大的澎恰恰，13日為音樂時代劇場《隔壁親家》現身花蓮時，兩人逗趣對話，讓全場笑翻了。

2018太平洋左岸藝術季─音樂時代劇場《隔壁親家》，將於9月1日下午2時30分在花蓮縣文化局演藝堂演出，13日上午於縣府大禮堂舉辦宣傳記者會，鐵獅二人組澎恰恰、許效舜現場演出片段，即讓全場觀眾笑得合不攏嘴。。

文化局長陳淑美表示，自2013年起辦理「太平洋左岸藝術季」，今年已邁入第6年，為讓藝術充分融入生活，節目安排更擴及戲劇、舞蹈、音樂3大類別，共計7場節目。

台灣喜劇泰澎恰恰、許效舜搭檔演出的《隔壁親家》音樂劇，今年更獲邀參加「2018上海原創華語音樂劇節」，是首部獲邀在大陸音樂劇殿堂「文化廣場」演出的台語音樂劇。

因而，文化首度引進《隔壁親家》，除了江翊睿、林姿吟、鍾筱丹、葉文豪、陳何家等一流演員外，今年還增加幾位高手加入，如中文版《媽媽咪呀！》的女主角張芳瑜、中文版《貓》的達姆拉．楚優吉等人，將同台飆戲。

本劇以廖風德得獎短篇小說《隔壁親家》為藍本，故事以台灣經濟剛起飛的六○年代為背景，描寫宜蘭海邊貧窮農村水底寮，兩個情同手足的小男孩，在各自長大成家後，卻因社會演變與差別人生際遇，在友情、愛情與親情的種種衝突矛盾下逐漸變質。最後，因尋回初心，而得到寬諒與圓融。

藝術總監楊忠衡改編劇本，音樂劇才子冉天豪作曲、曾志遠導演、王友輝作詞，創作陣容堅強，幽默親切的劇情，搭配動人心弦的歌舞，將帶給觀眾笑中帶淚、永難忘懷的感動經驗。

(中時 )

終結單身！傑森史塔森年底娶變形… 「不是第一次拿到離婚協議」 艾…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。