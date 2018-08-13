花蓮》音樂劇場《隔壁親家》主角澎恰恰、許效舜現身花蓮大轟動

2018年08月13日 13:13 中時 范振和

音樂劇場《隔壁親家》主角澎恰恰、許效舜現身花蓮大轟動，與會人士大排長龍等著合影。（范振和攝）

音樂劇場《隔壁親家》主角澎恰恰、許效舜現身花蓮，兩人逗趣演出，笑翻全場。（范振和攝）

「澎哥的鼻子在澎家算是最小的，他阿公躺在雪山隧道，只見兩個鼻孔，左進花蓮、右出台北，史稱澎山隊道！」鐵獅二人組許效舜嘲諷鼻孔大的澎恰恰，13日為音樂時代劇場《隔壁親家》現身花蓮時，兩人逗趣對話，讓全場笑翻了。

2018太平洋左岸藝術季─音樂時代劇場《隔壁親家》，將於9月1日下午2時30分在花蓮縣文化局演藝堂演出，13日上午於縣府大禮堂舉辦宣傳記者會，鐵獅二人組澎恰恰、許效舜現場演出片段，即讓全場觀眾笑得合不攏嘴。。

文化局長陳淑美表示，自2013年起辦理「太平洋左岸藝術季」，今年已邁入第6年，為讓藝術充分融入生活，節目安排更擴及戲劇、舞蹈、音樂3大類別，共計7場節目。

台灣喜劇泰澎恰恰、許效舜搭檔演出的《隔壁親家》音樂劇，今年更獲邀參加「2018上海原創華語音樂劇節」，是首部獲邀在大陸音樂劇殿堂「文化廣場」演出的台語音樂劇。

因而，文化首度引進《隔壁親家》，除了江翊睿、林姿吟、鍾筱丹、葉文豪、陳何家等一流演員外，今年還增加幾位高手加入，如中文版《媽媽咪呀！》的女主角張芳瑜、中文版《貓》的達姆拉．楚優吉等人，將同台飆戲。

本劇以廖風德得獎短篇小說《隔壁親家》為藍本，故事以台灣經濟剛起飛的六○年代為背景，描寫宜蘭海邊貧窮農村水底寮，兩個情同手足的小男孩，在各自長大成家後，卻因社會演變與差別人生際遇，在友情、愛情與親情的種種衝突矛盾下逐漸變質。最後，因尋回初心，而得到寬諒與圓融。

藝術總監楊忠衡改編劇本，音樂劇才子冉天豪作曲、曾志遠導演、王友輝作詞，創作陣容堅強，幽默親切的劇情，搭配動人心弦的歌舞，將帶給觀眾笑中帶淚、永難忘懷的感動經驗。

(中時 )