衛福部：台北醫院護理之家各項檢驗都合格

2018年08月13日 12:25 中時 鄭郁蓁

新莊衛福部台北醫院深夜惡火，主管機關衛福部中午統計，大火造成的傷患共37人，其中9人確定死亡，有8人還在加護病房搶救，另18人住院留觀，2人住院。而深夜協助患者疏散的三名照護人員，其中2人也嚴重嗆傷。衛福部表示，這次發生意外事件的台北醫院護理之家在消防法規，以及照護人力配置上都合格，但有鑑於，近年來護理之家火災都發生在大夜班時分，未來將會檢討是否增加大夜班人力。

衛福部次長薛瑞元中午舉辦記者會，說明台北醫院護理之家的火災狀況。薛瑞元統計，目前繼續留在台北醫院的傷者共13人，其餘緊急轉送其他醫院，包含台大3人、馬偕1人、樂生療養院2人、林口長庚6人等。

薛瑞元表示，這次深夜大火時，共有3名本籍值班的照護人員，因整晚協助移動住民，造成嚴重嗆傷，也已送到其他醫院繼續救治。他強調，這次大火將會

護理及健康照護司長蔡淑鳯表示，目前針對護理之家人力設置標準，照服員須達1:5，護理人員1:15，但因住民往往進進出出，所以另有動態人力，即兩者合併計算達1:15即可，而天意外發生時共有32名助理，三人值班，兩名照護人員，一名護理師，都是很資深的護理人員，人力完全符合規定，且火災發生當下，緊鈴有響、自動灑水系統也正常。

外界質疑，養護之家都是重症病患以及安寧患者，行動不便，卻設在高樓，是導致事件發生後一發不可收拾的原因。蔡淑鳳表示，對於護理之家設置樓層目前僅規定不能設在地下室，且無論高、低樓層都有相關的意外疏散流程。

蔡淑鳳表示，去年開始即針對護理之家等的評鑑增加「情境演練」，要求護理人員針對火災發生時，能夠擁有風險辨識、通報、疏散，以及初期滅火等能力，即在消防人員抵達前的五分鐘內能積極的作為。

但衛福部統計，2012年以來，共發生四次安養機構大火，都是發生在大夜班也就是凌晨12點到隔天上午8點，是否人力不足？蔡淑鳳表示，未來可朝增加大夜班人力配置著手。

(中時 )