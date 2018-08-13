一天只花50元！達人：買這5樣CP值驚為天人

2018年08月13日 12:23 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

物價飛漲、低薪難漲，小資族如何省吃儉用很重要，如果一天只能花50元，買什麼最划算呢？根據網路溫度計DailyView的KEYPO大數據統計，網友推薦下列5大CP值最高的東西，想不到50元除了能買到基本的溫飽，還能買到希望與快樂！

依據網路聲量大小列出前五名：

1.【國民年金】網路聲量1276

每天花50元竟能讓你在65歲退休後充滿安全感，買到「老有尊嚴」的就是「國民年金」。根據國民年金公式：每月保險費=月投保金額X保險費率，每人投保金額皆為18,282元，目前保險費率為8.5%，因此換算下來，每月保險費為1,554元（18,282元×8.5%），其中政府每月補助了其中的40%，也就是622元，因此投保人每月只要繳932元，等於每天花不到32元！

2.【買一張大樂透】網路聲量285

大樂透一注50元，正所謂一券在手，希望無窮！花50元買一注大樂透，不僅小賭怡情，大樂透頭獎動輒上看億元，還有機會一圓發財夢。3. 【買麥當勞1+1組合】網路聲量272

麥當勞口味不斷推陳出新，近來業者推出的1+1組合廣受網友好評，50元銅板價有吃有喝，可滿足一餐的小確幸。

4.【衝運動中心一小時】網路聲量232

近年來運動風氣盛行，現在運動不用花大錢，全台許多健身房、運動中心，一小時入場費只要50元，不但能維持好身材，搞不好還有機會遇到浪漫邂逅。

5.【看二輪戲院電影】網路聲量163

現在院線片票價動輒200元起跳，所幸還有二輪戲院，只要買票加購50元，就能跨廳一次看4部片，還能在戲院吹冷氣、打發一整天，簡直佛心來著。

(中時電子報)