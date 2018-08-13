司改國是會議周年 被批「欠缺改革決心」

2018年08月13日 12:26 中時 林偉信

去年8月12日召開的司改國是會議一周年，民間監督聯盟痛批有些行政機關「不遵照決議精神、拖累改革、欠缺改革決心」，聯盟也舉近日司法官風紀案，希望未來評鑑委員會通過後，不用再送監察院直接交由職務法庭審理，並放寬對檢察官失職的回溯究責時間。

「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」13日召開「司改拖拉三大症頭，監督聯盟公開處方籤」記者會，盤點這一年來蔡政府司改進度並提出看法，聯盟舉出包括司法性別、兒少保護等十大可立即執行的決議，認為其中多半效率不佳，質疑改革決心。

聯盟點名批判警政署，「不遵照決議精神、拖累改革」，認為警政署不採納國是會議決議，設立「警察教育委員會」與「警察專案與績效管理委員會」，只願意成立諮詢性質的會議。

聯盟指出，「警察專案與績效管理委員會」 與警察的績效制度有關，由於各項標準欠缺科學性，使績效已經淪為數字遊戲， 無法近一步改善我國的犯罪現象，當前績效制度已是基層員警的一大負荷，警政署應該重新檢討成立委員會的可能性，而非自我感覺良好，關起與外界合作改革大門。

此外，一些決議已執行，聯盟認為應加強改革力道」應有短中長期的目標設定，例如司法院早在去年10月成立「人權與兒少保護及性別友善委員會」，對於執行的效率聯盟給予肯定，但委員會後續如何運作，才是司法院落實人權、兒少保護、性別意識的關鍵。

聯盟期待委員會強化司法人員的性別意識、建立適用於性侵害案件的證據法則、賦予被害人更多訴訟權利，由於許多法律的修正，目前也進入立法院等待審查，聯盟期待立法院在下會期優先處理與司法改革相關的法律，落實國是會議決議，重視人民對於司法改革的殷切期望。

(中時 )