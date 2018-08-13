司改國是會議周年 被批「欠缺改革決心」

林偉信翻攝

友善列印
中時

去年8月12日召開的司改國是會議一周年，民間監督聯盟痛批有些行政機關「不遵照決議精神、拖累改革、欠缺改革決心」，聯盟也舉近日司法官風紀案，希望未來評鑑委員會通過後，不用再送監察院直接交由職務法庭審理，並放寬對檢察官失職的回溯究責時間。

「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」13日召開「司改拖拉三大症頭，監督聯盟公開處方籤」記者會，盤點這一年來蔡政府司改進度並提出看法，聯盟舉出包括司法性別、兒少保護等十大可立即執行的決議，認為其中多半效率不佳，質疑改革決心。

聯盟點名批判警政署，「不遵照決議精神、拖累改革」，認為警政署不採納國是會議決議，設立「警察教育委員會」與「警察專案與績效管理委員會」，只願意成立諮詢性質的會議。

聯盟指出，「警察專案與績效管理委員會」 與警察的績效制度有關，由於各項標準欠缺科學性，使績效已經淪為數字遊戲， 無法近一步改善我國的犯罪現象，當前績效制度已是基層員警的一大負荷，警政署應該重新檢討成立委員會的可能性，而非自我感覺良好，關起與外界合作改革大門。

此外，一些決議已執行，聯盟認為應加強改革力道」應有短中長期的目標設定，例如司法院早在去年10月成立「人權與兒少保護及性別友善委員會」，對於執行的效率聯盟給予肯定，但委員會後續如何運作，才是司法院落實人權、兒少保護、性別意識的關鍵。

聯盟期待委員會強化司法人員的性別意識、建立適用於性侵害案件的證據法則、賦予被害人更多訴訟權利，由於許多法律的修正，目前也進入立法院等待審查，聯盟期待立法院在下會期優先處理與司法改革相關的法律，落實國是會議決議，重視人民對於司法改革的殷切期望。

(中時 )

《全台最速報》台北醫院清晨惡火… 台北醫院奪9命 新北消防局長：延…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。