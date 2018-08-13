台北》改造荒廢zoo mall空地 姚文智主張「複合式電競村」

2018年08月13日 12:42 中時 郭建伸

台北市動物園前的「Zoo mall」因為經營不善關閉，空地至今已閒置多年。民進黨台北市長參選人姚文智今提出，將空地改為電競選手村，以便解決電競選手的租屋爭議；電競村將採複合式經營，暫定取名為「Zoo & Bed」，並結合政大近年積極發展的數位藝術，平衡動物園周遭社區的日夜間人流，成為年輕人生活的快樂天堂。

姚文智今將政策說明會特別移師到政大舉行，他表示，過去政大多是培養國家公務員，但近年積極投入數位藝術，也影響政大周遭環境氛圍；距離政大非常近的「Zoo mall」，因為商場經營不符效益，過去市府曾提議要改為水族館，動物園也有類似商場規劃的提案，是否適合需要社會溝通。

姚文智說，他與年輕的政策幕僚討論，參考「Airbnb」的概念，提出將閒置地改建為「Zoo & Bed」，是一座包含電競、社區文化的複合式青年住宅。姚也說，政大現在的數位藝術發展得非常好，附近居民也期待有藝術中心，「Zoo & Bed」將會多功能發展，吸引政大學生、台北市青年運用。

姚也說，動物園周遭的日夜人流相差非常大，「Zoo & Bed」成立後，動物園夜間周遭將有青年居住，讓社區有比較好的平衡。

姚文智說，當年動物園搬家到木柵時，有一首歌叫《快樂天堂》，希望未來打造電競複合宅後，可成為年輕人在這生活、發揮創意、追求幸福的快樂天堂。

(中時 )