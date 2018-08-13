第6屆海青節 台、陸學生交流體驗熊貓日常

2018年08月13日 13:05 中時電子報 余弦妙

第六屆海峽青年節在上周(8日)開始，其中由海峽(福州)熊貓世界主辦的大熊貓體驗營，邀請了台灣對大熊貓有興趣的學生到福州，一同體驗與學習大熊貓的相關知識。

海峽兩岸青年節至今舉辦第6屆，最主要是鼓勵兩岸年輕學子互相交流，而其中大熊貓體驗營更是吸引不少台灣獸醫系學生前往參加，其中由台灣大學周崇熙教授、台灣大學林辰栖教授、嘉義大學賴治民教授、屏東科技大學蔡宜倫教授等共25名師生一同到海峽(福州)熊貓世界學習該如何飼育大熊貓，包含製作大熊貓最愛的「窩窩頭」、打掃籠舍、製作豐容玩具等，都讓台灣學生能更加深刻體驗。

學生製作大熊貓最愛的窩窩頭。(余弦妙攝)

學生們製作豐容玩具(余弦妙攝)

此次海青節大熊貓體驗營，除了學習大熊貓生態，更重要是希望新一代年輕人，可以從此次的體驗活動中認知到對自然生態生物多樣性的重要性，進而保護環境，也更能了解在中國大陸目前在對於保護野生動物中做了哪些努力。

日前福州公布了「惠台68條措施」，而在此次的海青節中，海峽(福州)熊貓世界也表示為了配合惠台措施，開放5個名額，希望可以吸引台灣對大熊貓有興趣的人前往任職，也提供了優於大陸同胞的待遇，期盼能讓兩岸交流更加頻繁。

(中時電子報)