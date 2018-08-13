反對交政治檔案？民進黨否認 籲勿混淆視聽

2018年08月13日 12:48 工商 崔慈悌

促轉會要求各政黨一個月內要提交政治檔案通報清冊，國民黨抨擊這是霸道行為，指稱「連民進黨也表示反對」，民進黨政策會首席副執行長董建宏否認不願移交，並呼籲國民黨不要再頑抗以及混淆視聽。

國民黨今天上午舉行記者會，抨擊促轉會要求各政黨於一個月內提交政治檔案通報清冊是霸道行為、欺人太甚，並指稱民進黨也表示反對。

董建宏表示，政治檔案所記載的歷史紀錄，是還原威權時期真相的必要基礎文獻，民進黨必將會全力配合促轉會之調查，加速推動轉型正義工作，落實自由民主憲政秩序。

他說，他日前在促轉會召開政治檔案通報事宜會議上的發言，是提及有許多黨史的檔案資料對本黨非常珍貴，若促轉會認為有需要時，在進行檔案移交時，看是要提供正品或複製品，將會全力配合，以尋求圓滿解決方式，並非如國民黨所言反對繳交正本，要抗拒促轉會，不願移交為國家檔案。

董建宏表示，《促轉條例》是經過立法院三讀通過之法律，民進黨對於任何能促進政治檔案開放、清除威權象徵、保存不義遺址、平復司法不法、還原歷史真相等各項轉型正義事項都會盡全力予以支持，積極配合促轉會依法所行使之職權。

他也呼籲國民黨不要再持續過去威權時期的打壓態度，凡事皆以抹黑、攻擊的方式來混淆視聽，應敞開心胸，理性的接受及配合促轉會的調查，好讓歷史真相能早日浮現，讓事實說話，才能有效化解對立，真正促進社會和解。

(工商 )