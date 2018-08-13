面對中美貿易戰 陸媒：改革開放就是制勝一招

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面對中美貿易戰，大陸官方近來不斷透過官媒發聲「鼓舞士氣」，日前署名「宣言」的第五篇文章「改革開放天地寬」接踵而至。中共黨媒人民日報海外版公眾號「俠客島」評論稱，「改革開放天地寬」就是在自己的戰略節奏裡，按照自己的想法，走自己的路。大陸能走到今天，改革開放就是「關鍵一招」，「關鍵一招」就是制勝一招。「所以，貿易戰當前，中國有戰之必勝的信心。」

針對大陸官媒新華社又發表署名「宣言」的第五篇文章「改革開放天地寬」，中共黨媒人民日報海外版公眾號「俠客島」評論稱，這是在中美貿易戰的大背景下，擲地有聲的宣言。改革開放是「關鍵一招」，「關鍵一招」就是制勝一招。

評論稱，當美國在大談「美國優先」、搞單邊主義和貿易霸淩的時候，大陸在深化改革幹好自己的事情，把開放的大門變得越來越大，把發展當做解決一切問題的「總鑰匙」。

評論指出，貿易戰當然很難，但是必須應戰。不以中國的意志為轉移，也不以世界上大多數希望和平發展合作共贏的人們的意志為轉移。

評論稱，這是關乎國運的鬥爭。關鍵在於國家戰略按照自己主動選擇的道路在走，而不是被人牽著鼻子走。「改革開放天地寬」就是在自己的戰略節奏裡，按照自己的想法，走自己的路。

這麼多年來，大陸可以成為擁有巨大經濟體量、全球最大市場、廣闊發展空間和相當國際影響的國家，關鍵一招就是改革開放，「所以，貿易戰當前，中國有戰之必勝的信心。」

評論強調，越是在濁浪滔天的關口，越要堅定改革開放的信心。在中美貿易戰中，中國一定會保持這樣的戰略定力，中國一定會在鬥爭中增強自己的綜合國力，中國也一定會牢牢把握住自己的國運和未來。

(中時 )

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