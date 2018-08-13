台中》東亞奧會回函取消東亞青運 林佳龍嚴正抗議 尋求國際仲裁法庭救濟

2018年08月13日 12:51 中時 盧金足

台中市府13日正式收到東亞奧會（EAOC）主席劉鵬回函，表示取消第一屆東亞青年運動會的結果並未改變。（盧金足翻攝）

台中市長林佳龍強調，「我們的目標就是，無論是否爭取成功，明年都要在台中舉辦國際賽事！」（盧金足攝）

台中市政府13日正式收到東亞奧會（EAOC）主席劉鵬回函，表示取消第一屆東亞青年運動會的結果並未改變；對此，台中市長林佳龍表示，台中市將持續爭取國際社會支持，其中包括尋求瑞士洛桑體育仲裁法庭的救濟，不會放棄任何可能的救濟途徑，「我們的目標就是，無論是否爭取成功，明年都要在台中舉辦國際賽事！」

林佳龍也針對劉鵬在回函內所提，「這個決定（取消賽事）有利於東亞體育界的團結，穩定與和諧，有利於促進奧林匹克運動的健康發展。」提出嚴正抗議，台中市政府無法接受這個說法，他甚至認為，今天取消賽事的決定，才是破壞了體育的穩定和諧、違反了奧運精神。

「我們當然有心理準備，在中國壓力下，台中申復要求繼續主辦絕不容易」，林佳龍今天中午在個人臉書PO文表示，但是我們從未將申復作為唯一救濟選項，我們不會放棄任何機會。

林佳龍強調，此次向EAOC申復未果，預計再尋求瑞士洛桑體育仲裁法庭的救濟，包括調解及仲裁，市府法制單位也正在研究訴訟的可能。

他重申，在這個程序倉促的決策過程之前，台中市政府從未被告知過有任何違反或未遵守合約之處；在決策過程之中，也從未被邀請進行諮商或提出答辯；在決定宣布之後，中國單方面對外宣稱以台灣民間發起的「2020東京奧運正名公投」為取消原因，更是荒謬至極。

2019東亞青年運動會貿然遭到取消，影響涵蓋9個國家地區、約2300名青年運動員及隊職員的權利。台中三年來傾力籌備也獲得EAOC肯定，而今年粗暴地取消這項賽事，對台中、對所有青年選手都不公平。

「我們的目標就是，無論是否爭取成功，明年都要在台中舉辦國際賽事！」林佳龍表示，台中與中央會繼續聯手努力，爭回主辦權。

林佳龍強調，「我們不會因為遭到打壓，就讓台中、台灣，在世界消失，希望全民一起為東亞青年運動會！台中加油！台灣加油！」很多網友在林佳龍臉書留言「台灣加油，台中GOGOGO加油！」「 面對打壓，即使知道很難扭轉戰局，也要拚了命的去爭取！」

(中時 )