衛武營10月開幕 首推社教席請偏鄉學童進場看表演

衛武營13日宣傳開幕活動，邀請六龜高中合唱團師生在音樂廳舞台上演唱。（林宏聰攝）

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衛武營將於10月開幕，特別與企業界合作推出3000席「社教席」，邀偏鄉學生進場館看表演。（林宏聰攝）
衛武營準藝術總監簡文彬表示，藝術平權、藝術紮根也是衛武營重要工作，因此特別利用開幕季創設「社教席」，讓偏鄉孩子也有機會進場館看表演。（林宏聰攝）

衛武營國家藝術文化中心將於10月13日正式開幕，當天下午《揭幕─璀璨閃耀》開幕音樂會精彩可期，衛武營更宣布與企業合作，10月至12月整個開幕季共規畫28檔節目、3000席「社教席」，邀請南部偏遠學校學生免費入場欣賞，讓藝術的種子在南台灣紮根。

衛武營準藝術總監簡文彬表示，開幕日當天下午5時將舉辦《揭幕─璀璨閃耀》音樂會，是衛武營首場演出，集結國立台灣交響樂團、高雄市交響樂團演出，將由他本人領軍指揮，合唱團部分除了有高雄市內合唱團之外，另加入社會各界歌唱好手、4位國內外獨唱家，在舞台上共同呈現4首古典音樂名曲、台灣2位知名作曲家作品。

衛武營13日宣傳開幕活動，邀請六龜高中合唱團師生在音樂廳舞台上演唱，並當場宣布推出全國藝文場館首創的「社教席」。

簡文彬指出，10月至12月開幕季中，衛武營共挑選28檔節目，邀企業贊助共3000席社教席，邀偏遠地區學生到衛武營欣賞，目前富邦金控率先響應，已認養1000席。目前正與南部7縣市教育局處進一步洽談，9月起將開放各地偏遠學校為學生申請，以團進團出方式欣賞演出。

高市教育局長范巽綠特別到場感謝衛武營致力藝術紮根，她說，高雄有很多偏鄉學校，希望社教席制度能夠長期延續，讓孩子都有機會走進音樂廳、劇院，「對他們來說就是夢想的實現，或許能因此改變人生！」

富邦金控資深副總陳昭如則表示，許多偏鄉孩子深具音樂、藝術天分，但因為種種因素，可能從未有機會到音樂廳欣賞演出，希望透過富邦拋磚引玉，有更多企業加入贊助行列，一起推動藝術平權、藝術紮根，台灣的孩子不應該因環境不同，影響他們接近藝術的權利。

衛武營開幕季共規畫81檔展演活動，超過115場售票及非售票演出、工作坊等，其中，開幕音樂會《揭幕─璀璨閃耀》票券將於8月15日起在兩廳院售票系統啟售，衛武營與台灣高鐵合作套票專案限量300組，內容包括高鐵標準來回票8折及演出票券8折，同步在ibon售票系統網站開賣。

(中時 )

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