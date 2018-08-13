湖邊賞鳥卻被河馬攻擊 旅行社：很意外

負責發生意外的旅行團，鶴悠旅行社經理洪慧美（右）出面說明，表示河馬在白天攻擊人是很訝異的意外。（王思慧攝影）

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該團第十天白天的行程，在納依瓦莎湖賞鳥，旅客卻被河馬攻擊死亡。（王思慧攝影）

台灣旅客在肯亞意外遭河馬攻擊，造成1死1傷。負責該旅行團的鶴悠旅行社經理洪慧美出面說明，意外是在第十天白天的行程，於納依瓦莎湖賞鳥，河馬在湖中棲息，想不到卻發生死亡事故；她強調一般河馬不太會在白天出現，是很令人訝異的意外。旅行團在搭車回旅館途中又發生車禍，受傷15人中，有2人傷勢較重。

洪慧美表示，旅行社已帶肯亞團至少五、六年，這起河馬攻擊旅客意外是旅行社開業來首次發生，團員共29位，加領隊30人。已確認張明川（男，66歲）死亡，吳鵬德（男，62歲）受傷，腳已縫了幾針。她說，在行程中都不會跟動物有任何互動，據悉當時發生意外的兩名遊客正在拍鳥，人也在湖邊步道上，按照河馬的習性，不會在白天出沒，在晚上才會出來覓食，除非有人做出攻擊的行為，團客被河馬攻擊純粹是意外。

至於車禍，洪慧美表示，是該團原預計昨（12）日當地時間的23時59分搭機回台，班機卻延遲，因此航空公司通知旅館，由遊覽車載團客回旅館休息，沒想到途中發生車禍，約有15名團客受傷，其中黃姓旅客傷勢較重正手術中，鄭姓旅客治療中，其餘都輕傷。目前預計團員25人，在台灣時間今下午5時15分搭機先到曼谷，再轉機回台，明天下午2時30分才抵達台灣。現在鶴悠旅行社還有一團18人在當地旅遊。

台北市旅行商業同業公會理事長吳志健指出，旅行社都有根據觀光局規定，行程前保旅責險500萬、意外險20萬，已請外交部駐南非代表處等就近協助，公會也會派員協助，希望受傷旅客儘早回到台灣，昨日旅行社已帶部分眷屬搭機到肯亞處理後續。

(中時 )

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