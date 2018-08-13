乾杯集團發現 台灣燒肉控就是愛跟澳洲和牛「喇舌」！

2018年08月13日 13:21 工商 姚舜

乾杯集團旗下「乾杯居酒屋」系列18家門店，自即日起實踐3大宣言。（攝影／姚舜）

為使集團優勢極大化，上周宣布將旗下拉麵品牌「一風堂」在台股權賣給日本「力之源」公司的乾杯集團董事長平出莊司今（13)日表示，集團旗下「乾杯燒肉居酒屋」將正式導入「三大宣言」，包括1. 所有牛肉商品皆為穀飼400天以上的冷藏熟成澳洲和牛，2. 提供在台灣不易吃到的澳洲冷藏穀飼牛舌，3. 提供豬肉王者之稱的西班牙伊比利豬，讓19年老字號的乾杯燒肉居酒屋再進化，致力提供顧客高品質的頂級美味。

平出莊司強調，乾杯集團最大的優勢，是將稀少且高單價的牛肉，以獨特管道進貨，並且加上附加價值提供給客人。他並透露，澳洲產冷藏穀飼牛舌，乾杯集團使用量就佔了約全台灣的三分之二。同時，乾杯集團每年進口的冷藏熟成澳洲和牛，也在全球市場排在前段班。此不啻意味著，台灣燒肉控很喜歡吃牛舌，同時每年有相當多的冷藏熟成澳州和牛被台灣吃貨「嗑」掉啦！

除了澳洲和牛，平出莊司表示，台灣去年9月開放日本牛肉進口後，乾杯集團更將進口優勢極大化，將日本和牛引進「老乾杯」與「黑毛屋」品牌，外販事業-「乾杯食品」也同步開賣日本和牛商品。不只「老乾杯」、「黑毛屋」、「乾杯食品」食材升級。

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