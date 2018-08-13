火警通報延誤10分鐘？ 台北醫院：第一時間就通報

衛服部立台北醫院副院長林三齊出面回應火警狀況。（譚宇哲攝）

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新北市衛福部立台北醫院7樓護理之家安寧病房今天凌晨4時許發生火警，造成9死10重傷6輕傷重大傷亡，外界質疑院方火警發生後延誤通報10分鐘，台北醫院副院長林三齊稍早回應：「第一時間就通報」，但對於為何報案時間與案發時間差10分鐘，林三齊未正面回應。

衛福部立台北醫院副院長林三齊表示，今天凌晨4時36分本院發生局部火災並通報消防局，感謝消防局迅速協助，火勢於清晨5時27分撲滅，院方也已成立緊急應變小組，疏散的住院病人於10時返回病房，今日門診暫停1日，其他醫療服務正常。

火警處置方面，林三齊說，院方的偵煙灑水等防火設備皆正常運作，可惜仍無法阻止悲劇發生，最近一次設備、防火管理、危物安檢皆於上月檢查合格。

傷患處置方面，林三齊說，起火的護理之家共有33名住民，於第一時間全部撤出，其中4人在本院收治，其餘12人轉送樂生療養院，另17人分別轉送三重聯醫、臺北馬偕、亞東、林口長庚、台大、輔大、新泰等醫院，轉送病人其中有9名急救後不治，院方也已派員前往各醫院關切後續收治情形。

至於火警發生時是凌晨4時26分，但新北市消防局4時36分才接獲通報，林三齊僅強調「第一時間就有通報」，但對於是否僅通報醫院內部人員未即時通報119，林三齊僅稱「詳細過情形還在了解釐清」，並未正面回應。

(中時 )

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