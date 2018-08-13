韓三大造船下半年計畫裁員超過3000人

2018年08月13日 13:28 旺報 林永富

根據韓國《中央日報》13日報導，南韓造船業界8月12日消息，韓國國內三家大型造船公司計畫今年下半年進行裁員，裁員規模至少超過3000人。

現代重工業2014年10月接受了來自阿拉伯聯合酋長國的海洋成套設備（海洋原油鑽探設備）的訂單，若本月19日完成交付後，蔚山造船所面臨無單可做的境地。韓國企業面對中國的競爭在過去的3～4年間除了該海洋成套設備外再無其他訂單。現代重工業海洋成套設備工廠將從本月20日起暫停運作。

現代重工業負責人解釋稱，從去年下半年開始就出現了由於工作量不夠而產生剩餘勞動力的情況，因此一直在施行輪流休職、停業的措施，今年4月更是讓700餘名職員自願退休，若海洋成套設備工廠停止運作，就需要籌畫一個方案處理一直在這裡工作的2000餘名員工。

三星重工業也預先聲明會進行勞動力結構調整。該公司2016年曾向債權銀行遞交了經營改善計畫，同時表示會減少5000餘人的勞動力，但迄今為止只有3400人被裁。當時三星重工業向債權團表示，定會在2016～2018年間達成160億美元以上的訂貨業績，但目前訂貨業績僅為100億美元。因此經預測，今年下半年至少有1000人甚至2000餘人被裁。

大宇造船海洋集團也是一樣，如果在訂單金額20億美元的海洋成套設備「Rosebank項目」上投標失敗，他們在訂單目標上也將亮起紅燈，裁員將不可避免。

經過預測，現代重工業與三星重工業今年上半年仍將分別有2995億韓元和1483億韓元的經營赤字。與去年同期相比，兩家公司都邁入了虧損的行列。

骨幹造船公司的情況則更加艱難。STX造船海洋集團出售了職員公寓、慶南鎮海工廠等價值2600億韓元規模的非營業資產來確保船隻建造資金，但處境還是舉步維艱。該公司不再受到來自債權團的新支援資金，因此若不能自己實現資金運轉，其將無法承接船隻建造工程，經營狀況很難歸回正常。

(旺報 )