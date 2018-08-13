疑股東金錢糾紛　理髮店遭潑漆、撒冥紙

基隆市仁一路1間理髮店，疑似因為股東金錢糾紛，遭到不明惡煞騷擾，當著客人的小孩子面前，直接丟撒冥紙。（翻攝自基隆人臉書社團）

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基隆市仁一路1間理髮店，疑似因為股東金錢糾紛，遭到不明惡煞騷擾潑漆，還噴濺到無辜的店員及客人身上、臉上。（翻攝自基隆人臉書社團）
基隆市仁一路1間理髮店，疑似因為股東金錢糾紛，遭到不明惡煞騷擾撒冥紙。（翻攝自基隆人臉書社團）

基隆市仁一路1間快剪理髮店，昨（12）日晚間遭到不明人士3度騷擾，陸續撒冥紙並潑漆，經警方初步調查，疑似股東有金錢上的糾紛，警方目前已循線調閱監視器，積極偵辦緝捕嫌犯中。

有民眾12日在臉書基隆人社團及爆料公社PO文表示，基隆市仁一路1間理髮店，遭穿白衣及戴口罩的不明人士撒冥紙、潑油漆，且還挑只剩下1名店員的時候犯案。透過店內的監視器畫面顯示，不明男子潑漆後，還直接噴灑到店員及客人身上及臉上，另外撒冥紙時也當著客人小孩的面前撒，行徑十分囂張。

店員指出，理髮店至今已遭到不明人士3度騷擾，其中前2次是撒冥紙，第3次是潑漆，現在已經報警處理；另外，店員也透露，疑似是因為女股東與丈夫離婚後，2人為了爭小孩的扶養權爆發爭議，女股東的前夫心生不滿，知道妻子的弟弟在外欠錢，所以通知討債集團，讓討債人士上門騷擾，店員也直呼「根本不關我們的事！」

警方表示，經初步調查是股東金錢上的糾紛，警方已調閱相關監視器，要將嫌疑人緝捕到案說明。

(中時 )

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