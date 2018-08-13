台北》姚人多跳下火海幫姚文智？ 網友三原因神解析

2018年08月13日 13:36 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨台北市長參選人姚文智日前接受廣播節目訪問時透露，海基會秘書長、蔡英文總統文膽姚人多向他提點了許多選戰注意事項。由於姚人多是總統蔡英文倚重的文膽，因此姚文多的出現，讓外界多了想像空間，更讓外界猜測是不是蔡英文看不下去，派姚人多坐鎮台北，別讓姚文智再自爆下去，拖垮台北市議員選舉。而網友認為姚人多此番出來是要做敗戰處理投手，止血北市選情崩盤的局勢。

姚文智日前接受廣播節目專訪時表示，姚人多向他提出6點建議，包括先反省自己不要責怪別人；不可切割發言人，不管說什麼都要扛；不要一下子想變第一名，要先變第二名；政策、政策、政策；並且立刻把貓的動漫停掉。姚文智還秀出姚人多的手稿，只見手稿最後特別寫上「愛你喔，多」。

對於姚人多的「貼心舉動」，網友便在批踢踢表示姚人多此番出來是要當敗戰處理投手，其原因有三：

1.安定全國：再讓姚文智惡搞下去，全國都會受影響。但謝系不在乎，因為管媽沒得選，姚文智反正選不上，選後大亂反而有助於謝系復興，所以要有欽差大臣下來主持戒嚴。

2.安定台北：清黨說爆發後，某辦公室很多人說「快逃阿」，連謝系都有人要跑大老闆必須安定台北市的軍心，所以讓國師來。

3.沒事幹：國師真的沒事幹，在海基會大陸也不和你談，不如在3A下場保持熱度。

底下網友譏諷，「止血而已啦，要讓搖搖別再自爆了，他一個人真的可以拖累全台選情」、「一堆人要來扶這個X咖」，但也有網友表示，「兩岸沒啥事好做，所以乾脆去幫姚文智操盤，對了那姚人多要不要請辭海基會祕書長阿」、「話說這時候民進黨突然又沒有公器私用了」、「一直砲柯p公器私用結果自己卻叫一個領公家薪水的海基會副董事長當自家候選人的保姆？真的是有關係就沒關係」。

(中時電子報)