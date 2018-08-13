「毒」氣逼人　警察好鼻師逮人

警方在機車置物箱查扣黑色粉末毒品。（陳淑娥翻攝）

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警方在機車置物箱查扣白色粉末毒品。（陳淑娥翻攝）

林姓男子騎乘機車闖紅燈遭清水警方攔查，由於身上「毒」氣逼人，好鼻師警大實習生翁啟原「嗅」一股塑膠味，在置物箱起出47小包二、三級毒品；林男表示，從彰化住家出門載友人回沙鹿，忘了毒品一直擺放在機車內，而跟著他趴趴走，全案訊後依毒品罪嫌送辦。

清水警分局沙鹿所警員陳孝嚴、警大實習生翁啟原，日前執行青春專案及安居專案勤務時，傍晚在沙鹿區鎮南路2段與北勢東路口時，發現彰化38歲林男騎乘機車闖紅燈，且一路搖搖晃晃形跡可疑遭警方攔查。

由於林男身上「毒」氣逼人，翁員「嗅」出一股塑膠味，在機車置物箱起出白、黑色咖啡包，共計47小包重約490公克，初步檢驗為安非他命及K他命毒品，林男還一度辯稱「是咖啡啦，自己喝的！」後來坦承持有及施用。

林男向警方供稱，當時騎機車從彰化住處載友人回沙鹿，一時忘了「咖啡包」還放在機車內，準備返回彰化時，遭警方攔檢查獲，全案訊後依毒品罪嫌移送法辦。

實習生翁啟原表示，此次實習期間，學長常指導現場攔查如何發現異狀，進而查獲案件，本次依學長所教導方式，發現林男身上異味進而查獲毒品，是一次寶貴的經驗。

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(中時 )

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