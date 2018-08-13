一個月內完成黨史清冊　唐德明：湯姆克魯斯也辦不到

2018年08月13日 14:08 中時 實習記者郭雅茵、楊佳穎

促轉會日前要求國民黨、民進黨、青年黨在一個月內完成政治檔案清冊，國民黨文傳會代理主委唐德明與考紀會主委魏平政今（13日）召開記者會表示，一個月要整理47年的檔案，是「不可能的任務，湯姆克魯斯也辦不到」，批促轉會此舉為變相助選。

唐德明說，對於政治檔案，促轉會沒有一個清楚的定義，只要促轉會認為有隱匿、毀壞，就予以刑事制裁，這是「威權霸道」的行為，而國民黨47年來的檔案如此之龐大，限期一個月完成，是何等「野蠻」。

唐德明質疑，已整理公開的史料超過21萬筆，只要上網就查得到，而自黨產會凍結國民黨所有資產後，由他兼任黨史館主任，加上兩位志工負責閱覽室的開放，以這樣的人力該如何從21萬筆資料中篩選，並依訂好的格式通報。「資料看一遍就要超過一個月了，這根本是不可能的任務，即使找湯姆克魯斯來也完成不了！」

距離選舉剛好剩下100天，此時要求國民黨限期通報資料，唐德眀稱有「變相助選」的嫌疑，無疑是給國民黨找麻煩，呼籲促轉會不要強人所難，許多資料在網路上都已公開，檢索系統皆能查閱，既然促轉會稱已有掌握，那麻煩促轉會自行上網下載即可。否則，請促轉會建議黨產會，解凍國民黨相關經費，讓黨史館聘請人力來整理檔案。

唐德明也指出，促轉會的霸道，連民進黨代表都有意見，從促轉會提供的會議記錄可以看出，代表出席的民進黨政策會副執行長董建宏也當場反對繳交檔案正本，只願提供複製品，中國青年黨黨主席也有相同意見，可見促轉條例第18條規定「經促轉會審定者，應命移歸為國家檔案」完全不合理。

魏平政則強調，中華民國所有的行政機關都必須要有組織法，但促轉會沒有組織法，是典型的黑機關；指促轉會的要求任何人都無法完成，是典型的濫用裁量權，真正目的不是要蒐集相關資料，而是要處罰國民黨。

(中時 )