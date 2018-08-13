龍眼大出怕價跌 生物防治效果有限

今年龍眼產地多傳出盛產消息。（農委會提供）

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八月中旬龍眼進入盛產期，據地方觀察，今年產量佳，但仍受到荔枝椿象蟲害影響，不如預期「大出」；盛產就怕價跌，龍眼本可庫存製作龍眼乾、桂圓肉等加工產品，也因加工廠去年即有庫存，收購價格有待觀察。農委會推動生物防治，協助農友以平腹小蜂寄生方式抑制荔枝椿象，但農友認為，因施放數量不夠，效果仍不及農藥顯著。

今年龍眼產區多傳出豐收消息，南投縣中寮鄉農會總幹事林裕堂表示，和往年比較，今年結果率很好、品質也不錯，但因較晚生花，小顆果實的量較多；他說，今年受到荔枝椿象肆虐，估計造成3成損失，但因氣候平順，產量仍很大。

林裕堂談到，盛產就怕價跌，上週龍眼批發每台斤約20元，較往年差，加上今年各種水果都盛產，龍眼可替代性自然高，怕價格不會回升。他並說，龍眼可透過製作加工產品調節價格，但據傳加工廠去年已有庫存，怕今年收購情形不理想。經龍眼加工業者證實，因觀光客減少，去年龍眼加工產品銷路不好，才有庫存情形。

台中市霧峰區農會總幹事黃景建也提到，今年是龍眼「大生年」，產量雖較去年好，但確實受到荔枝椿象影響，上級品沒那麼多。為防治荔枝椿象，霧峰以平腹小蜂、藥物及人工摘除椿象蟲卵葉片多管齊下，黃景建說，施放平腹小蜂須對準椿象產卵時間點，操作不易，且今年首度全面施放，數量不足，導致效果有限，加上許多廢耕果園無人管理，故無法徹底防治。

台中市太平區農會總幹事余文欽也說，荔枝椿象對前一波產出的荔枝影響較大，但運用平腹小蜂防治效果有限，不及傳統農藥防治有效。

(中時 )

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