疑因廟務次口角 同村兄弟開槍洩憤

2018年08月13日 14:06 中時 張伊珊

61歲、56歲陳姓兄弟，除擔任新港鄉某宮廟主委及慈善會幹部外，平時也熱心地方公益。（張伊珊翻攝）

嘉義縣新港鄉南崙村施姓老翁，12日晚間在住宅處，遭同村舊識陳姓兄弟開槍警告，雙方疑因處理廟務發生多次口角，陳姓兄弟酒後認為施翁涉及日前廟公被毆一事，因而持槍前往施家理論，甚至開槍洩憤，今日凌晨酒醒後，哥哥覺得事態不對，趕緊聯絡弟弟向警方投案，警方現正偵訊中。

61歲、56歲陳姓兄弟，除擔任新港鄉某宮廟主委及慈善會幹部外，平時也熱心地方公益，與72歲施姓老翁為同村舊識，2家人分别住在廟前、廟後。雙方已因處理廟務產生多次口角，這次導火線則為日前廟內工作人員莫名被毆，兄弟倆一致認為與施翁有關。

陳姓兄弟12日晚上10時許，相約喝酒談及此事，2人越想越氣憤，便持槍前往施家理論，由於兄弟倆不相信施翁說詞，雙方爆發激烈衝突，事後陳姓兄長回家睡覺，弟弟則不知去向。

據陳姓兄弟友人指出，應是酒後失控所致，當時陳姓哥哥對弟弟勸阻無效，才跟著弟弟到現場，沒想到弟弟竟朝施家牆壁、門宅開槍洩憤，警告施翁意味相當濃厚，今日凌晨酒醒後，驚覺事態嚴重才透過他連絡向警方投案；附近居民對此事低調不願多談，推說「沒看到」。

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(中時 )