韓媒：文在寅擬說服金正恩共同出席聯合國大會

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王嘉源／綜合報導

南韓《東亞日報》13日報導說，南韓總統府青瓦台決定，將在即將舉行的第三次「文金會」中，推動南北韓領導人同時出席9月中旬在美國紐約召開的聯合國大會。其目的是打開處於膠著狀態的北韓-美國無核化談判的突破口，並在年內推進發表終戰宣言。

青瓦台發言人金宜謙12日表示：「期待在明天（13日）的南北韓高級別會談上，就4•27板門店宣言中達成一致的第三次南北首腦會談的時間、地點以及訪問北韓代表團的規模等達成協議。」青瓦台已經與北韓方面就首腦會談的時間和地點進行了幕後協商，預料將在13日在板門店召開的南北高級別會談上最終確定並發表。據悉，第三次「文金會」將於8月底在平壤舉行。

青瓦台計劃，透過第三次「文金會」說服北韓國務委員會委員長金正恩出席聯合國大會。雖然北韓已經宣布將由部長級官員在今年的聯大上發表主題演講，但南韓仍希望透過文在寅總統訪問北韓，來尋找扭轉局面的機會。

青瓦台相關人士表示：「如果南北韓首腦共同出席聯合國大會，表明和平與無核化的意志，那麽其約束力也將大大提高。」青瓦台認爲，透過此舉，無核化協商將再次步入正軌，因國際社會制裁而受阻的南北經濟合作也有可能被激活。

南韓統一部長官趙明均和北韓祖國和平統一委員會委員長李善權分別作爲南北方代表團團長，出席13日的高級別會談。

《東亞日報》13日報導說，這次北韓代表團中，加入了鐵路和公路現代化、經濟合作負責人，這和韓方代表團由統一和安保方面人士組成的情況形成了對比，表現出北韓將在商討韓朝首腦會談的同時，提出進行「大規模經濟合作」及「解除對朝制裁」的要求。

(中時 )

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