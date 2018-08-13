別惹河馬！獅子偷襲河馬寶寶 被河馬媽發現下場好悽慘

2018年08月13日 14:06 中時電子報 林毅

影片中，獅子趁河馬媽媽不注意偷襲河馬寶寶，但河馬媽媽發現後，隨即掉頭攻擊獅子，獅子當場嚇得落荒而逃，不敢再靠近。 (影音取自：YouTube/Barcroft TV)

今天(13日)驚傳台灣旅客在肯亞遭到河馬攻擊而喪命，事情引發遊客恐慌，連旅行社也驚呼不可思議，但其實河馬一直是非洲大草原上最為兇猛的動物之一，其危險程度甚至遠高出獅子、老虎、鱷魚等大家所熟知的肉食動物，可說是非洲上的「地下王者」。

Barcroft就曾釋出一部短片，影片中獅子趁著河馬媽媽不注意時，偷襲河馬寶寶，但河馬媽媽警覺性相當高，馬上回頭攻擊獅子，獅子見狀後當場鬆口，嚇得落荒而逃，只敢在遠處瞪著河馬寶寶流口水，知道沒機會後，垂著尾巴失望離開現場。

河馬外表雖然看起來憨厚沒有危險，但其實脾氣暴躁，地域性也非常強。河馬的咬力可達2500磅(約1136公斤)，加上那口可怕的利牙，能輕易撕碎貫穿動物的軀體，就連獅子和鱷魚也都不敢和河馬硬碰硬，過往就曾有紀錄片拍攝到河馬輕易咬死鱷魚、獅子的情形，甚至曾有獅子成群結隊獵殺河馬，不但捕食失敗，其中一隻獅子還遭河馬反殺而喪命。

2015年時國外曾有過統計，在非洲，每年死在河馬口下的人數遠超於獅子、老虎等動物，數量達到4倍，是殺人最多的非人哺乳類動物，但許多遊客不知道這點，以為河馬外表憨厚、脾氣溫和，於是就放心靠近，結果就慘死在河馬口下，因此不要以為河馬沒有攻擊性，牠們遠比獅子、老虎和鱷魚等獵食者還危險數倍。

(中時電子報)