基隆擄童案鬧烏龍！當事人PO文道歉被譙爆

蘇姓男子12日在臉書「基隆人」臉書社團PO網敘述，自己的女兒12日遭到怪婦拉住手的經過。（翻攝自基隆人臉書社團）

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蘇男12日在臉書PO出疑似擄童案，引發網路熱議，豈料他13日又在臉書「基隆人」臉書社團PO文澄清，婦人並沒有拉住他女兒的手，特此道歉。（翻攝自基隆人臉書社團）
蘇男澄清文一PO出，引發網友罵聲連連。（翻攝自基隆人臉書社團）

基隆市1名蘇姓男子昨（12）日在臉書「基隆人」社團PO網表示，她當天下午4時許帶著妻子、女兒行經廟口時，突然遭到1名婦人要拉住他女兒的手，PO文一出引發譁然，豈料蘇男卻在今（13）日中午12時許再度PO文澄清，婦人並沒有要拉他女兒，造成社會恐慌深感抱歉。而這樁疑似擄童案，成了烏龍事件。

蘇男12日PO文表示，12日下午4時許，他帶著老婆和女兒行走在基隆廟口一旁的騎樓時，當時他走在前面，老婆則帶著女兒走在後面，不料突然有1位年約40、50歲身材微胖、皮膚黝黑的婦人，揹著一個包包走到他老婆後方，要拉住他女兒的手，還向他老婆嗆聲叫囂說「妳過來啊！」直到他上前喝斥婦人，婦人才離去。

怎料蘇男稍早又PO文澄清，指出經警方提供監視器畫面供他夫妻倆指認後，確認婦人經過他們身邊時，並沒有任何伸手拉扯他女兒的動作，僅對他女兒說「羞羞臉」，他因護女心切，才和婦人發生口角，該婦女隨即離開，僅如此而已，並沒有擄小孩及拉扯小孩的事發生，不知會造成社會恐慌，深感抱歉特po此文澄清說明。

警方則表示，此案並非「擄童」案，目前正在積極偵辦調查，釐清詳細案情，警方仍會加強提高見警率並增加巡邏，呼籲民眾帶小孩出門，別讓孩子離開自己的視線範圍。

蘇男的澄清文一PO出，引起許多網友不滿，紛紛痛批「不是說有拉扯？現在又沒有拉扯了？所以監視器畫面是沒有拉扯的動作嗎？」、「你這種人真是唯恐天下不亂」、「 還亂說什麼走過來在他老婆後面拉女兒的手，這意圖造成社會恐慌，心態可議，該移送法辦！」、「上新聞，鬧大了！」

另外也有員警忿忿不平，指出「有些人為博版面，誇大其詞，真的很糟，一大堆警察為了這PO文，忙了一整夜，浪費社會資源，也造成民眾恐慌，很不應該！」但也有網友緩頰稱「可能爸媽突然遇到時緊張吧！」

(中時 )

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