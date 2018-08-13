抵達洛杉磯 美國派6輛重機為蔡英文開路

2018年08月13日 14:10 工商 陳建瑜 、 崔慈悌

蔡英文總統今天抵達美國洛杉磯，為示禮遇，美方此行除了不限制媒體採訪，並公開蔡總統行程外，也派出6輛重機為蔡英文開路。總統府秘書長陳菊表示，此行蔡總統回應青年僑民希望鮭魚返鄉的期待，「我們會做好準備，讓他們的理想在台灣發光！」

蔡英文去年1月出訪中南美洲友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，回程過境美 國舊金山，美方派出60部大型重機為蔡英文開路，浩大的聲勢，一度引發美方內部討論，國內也質疑相關費用是否由外交部買單，之後證實是地方政府給予蔡總統的禮遇，我方並未付任何費用。

此次蔡再度出度中南美洲友邦，為免引發爭議，引導車隊不再有大陣仗，但為示禮遇，仍派出6輛重機為蔡英文開路。

首次陪同蔡總統出訪的陳菊在臉書表示，此行為讓台灣走向世界，陪同總統出訪拚外交，在飛機順利抵達洛杉磯後，隨即來到僑教中心，「看到許多僑胞朋友頂著豔陽熱情迎接我們，覺得超級溫暖」。

她說，更特別的是，「我們也分別與台美人第二代、第三代進行交流會談，年輕人的想法多元、更懷抱理想及熱情，總統也一一與青年僑民交流，更回應他們鮭魚返鄉的期待。我們會做好準備，讓他們的理想在台灣發光！」並形容「僑胞的熱情就像洛杉磯的大太陽」。

此行將陪同陳菊停留在美國的立委周春米表示，今晚重頭戲的僑宴參會，有將近1200人的僑胞參與，現場盛況，超級感人，大家都好愛台灣！大家也關心台灣近況。

她說，現場有的阿姨問什麼是長照2.0，有的問司法改革的進度，有對年輕夫妻很嚴肅的坐到她旁邊，問她正名的問題，「雖然近24小時沒有睡覺，但內心是滿滿感動！」

(工商 )