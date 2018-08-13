長照機構深夜大火 六年來奪36條人命

2018年08月13日 14:34 中時 鄭郁蓁

新莊衛福部台北醫院深夜惡火，造成39人死傷，因起火地點位於七樓，外界質疑，因設在高樓可能造成患者難移動。對此，衛福部表示，目前對於護理之家僅規定不能設在地下室，因樓層高低不是問題，而是醫護人員的逃生演練是否夠熟悉災害辨識，包含評估風險、疏散、通報等，在消防隊來之前的五分鐘，先有積極作為。

外界質疑，養護之家都是重症病患，行動不便，卻設在七樓，是導致事件發生後一發不可收拾的原因。護理及健康照護司長蔡淑鳯蔡淑鳳表示，對於護理之家設置樓層目前僅規定不能設在地下室，且無論高、低樓層都有相關的意外疏散流程。

蔡淑鳳表示，去年開始即針對護理之家等的評鑑增加「情境演練」，要求護理人員針對火災發生時，能夠擁有風險辨識、通報、疏散，以及初期滅火等能力，即在消防人員抵達前的五分鐘內能積極的作為。

蔡淑鳯也表示，目前針對護理之家人力設置標準，照服員須達1:5，護理人員1:15，但因住民往往進進出出，所以另有動態人力，即兩者合併計算達1:15即可，而天意外發生時共有32名助理，三人值班，兩名照護人員，一名護理師，都是很資深的護理人員，人力完全符合動態人力比例，且火災發生當下，緊鈴有響、自動灑水系統也正常。

不過，衛福部也統計，2012年以來，共發生四次安養機構大火，都是發生在大夜班也就是凌晨12點到隔天上午8點，包含2012年衛生福利部新營醫院北門院區火災釀13死、2016年新店樂活老人長期照顧中心大火釀6死、2017年龍潭愛心長照中心大火釀4死，同年屏東南門護理之家大火釀4死。加上這次，等於六年來，共造成36人死亡。

是否大夜班人力不足？蔡淑鳳表示，日後可檢討是否修正《護理之家設置標準》，增加夜間的值班人力，幫助疏散。衛福部次長薛瑞元表示衛福部責無旁貸，將視火場調查報告進行檢討，預防災難重演。

(中時 )