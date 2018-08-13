通緝犯與警玩起追逐戰 自撞安全島GG

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旺報

住在高雄市梓官區的31歲陳姓男子日前駕駛汽車闖紅燈，岡山警方欲攔查，他加速逃逸，且為了甩開警方，竟然與警方玩起追逐戰，最後自撞安全島，才結束這場鬧劇。經查，陳姓男子為一名通緝犯。

高雄市警察局岡山分局前峰派出所警員林奕承、陳品秀日前執行巡邏勤務時，下午近3時行經岡山區前峰路、巨輪路口時見一輛轎車在巨輪路上由西向東行駛左轉朝本洲路前進，且闖紅燈，員警立即上前攔查，男子卻加速逃逸。

員警尾隨在後，見這輛轎車沿路不斷闖紅燈、逆向行駛，約行駛5公里後，男子行經本洲路、本工路口，為甩開警方追緝，竟突然大轉彎，先假意要右轉本工路引誘警方進入，再立即左轉回本洲路，卻疑似因為車速過快過彎不及，擦撞右邊路面安全島，導致車輛無法行駛，員警立即拔槍喝令男子下車。

警方調查，陳姓男子於去年4月因竊盜被高雄檢方通緝，應執行刑期6個月。他平時在高雄地區做臨時工，假日會去寺廟幫忙，他9日要趕赴一場廟會時，因為闖紅燈，加上被通緝，心虛害怕，所以加速逃逸，未料之後發生車禍被逮。

此外，鑑於日前有警員因追查交通違規導致車禍的意外，警方平日會教育警員碰到類似的事情時要冷靜，不要跟車太近，要注意車輛四周與自身的安全，或之後開單告發，避免發生事端。

(旺報 )

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