陰陽合約歪風影響 網爆楊冪、霍建華天價片酬驟降！

2018年08月13日 14:30 中時電子報 盧怡秀 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸女神范冰冰近來因為被爆「陰陽合同」捲入逃稅風波，據傳她被逮捕審問，而大陸日前官方也公布懲處，將原本的稅額6.7％提高為42％，近來大陸有400多家影視公司加入響應，抵制高片酬；而在大陸發展的台灣藝人，幾位片酬傳出高達8000萬人民幣的霍建華、陳喬恩恐都受到影響。

大陸限制演員天價片酬並不是第一次，可恐說是最嚴格的一次，不僅官方作出裁罰，現在陸續都有影視方面跳出來支持，包含三大影音平台愛奇藝、優酷以及騰訊外，更有約400家影視公司號召響應，打擊高片酬。

在「華策影視」發出的聯合聲明中，就明確點出演員單集片酬不得超過100萬人民幣(約台幣500萬)、總片酬不得超過5000萬人民幣(約2.5億台幣)！而這恐怕讓享有天價酬勞的許多一線明星大受打擊，包含范冰冰、楊冪、周迅、章子怡等大咖多少受到影響，至於在大陸也享有高知名度的陳喬恩、霍建華等人，也都估計會被影響。

而據《新浪娛樂》報導指出，自從9月大陸實施「限酬令」以來，加上近日「陰陽合約」爭議爆發，許多藝人的片酬已經大幅下降，據報導指出，楊冪與霍建華合作的新劇《巨匠》，楊冪片酬就被指從1億人民幣下修為2700萬人民幣，霍建華同樣為1億人民幣調整為2500萬人民幣左右；就連鄭爽新片酬也從5000萬人民幣下調為1800萬人民幣，顯示限制高天價片酬初步已有成效。

(中時電子報)