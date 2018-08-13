延長健康餘命 中山醫大盼推動健康識能

中山醫大與台中市政府將於今年10月舉辦「第六屆亞洲健康識能國際大會」，盼藉此宣導民眾健康識能觀念。（林欣儀攝）

友善列印
中時

受醫療技術進步影響，台灣人民平均壽命達到80歲，但全台民眾平均健康餘命只有73歲，中間落差值達7年，為延長台灣民眾健康餘命的年紀，中山醫大爭取舉辦「第六屆亞洲健康識能國際大會」，盼透過宣導健康識能觀念，讓大家更注重自主健康管理、減少浪費醫療資源。

國健署副署長游麗惠指出，民眾健康識能與抽菸、喝酒等健康行為有關，以台灣近幾年統計數據來看，男性平均年齡約78歲、女性則為82歲，但平均健康餘命只有73、74歲，中間的落差有7年，顯示國民健康的重要。

中山醫學大學校長呂克桓認為，台灣醫學技術進步，對延伸人民平均壽命幫助很大，但人民健康概念不足，許多人更把上醫院當成逛大街，拿了藥回家也不一定吃，造成醫療資源浪費，此外，台灣醫療已走向慢性、複雜性疾病的方向，若民眾能及早有意識的、自主管理自己健康，初估約可節省1成醫療成本。

中山醫大醫學學院長蔡明哲表示，健康識能是影響民眾與醫療人員間溝通、信任的重要因素，許多民眾因識能不足，造成重複就醫、用藥錯誤等問題，都是增加醫療成本。

中山醫大指出，「第六屆亞洲健康識能國際大會」預計10月26、27日登場，總計將有超過30個國家、200多為醫療衛生專家參與，也可藉此提升台灣在公共衛生領域的發展與成果。

(中時 )

長照機構深夜大火 六年來奪36條… 大里七將軍廟慶聖誕 新興路連3天…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。