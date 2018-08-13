延長健康餘命 中山醫大盼推動健康識能

2018年08月13日 14:34 中時 林欣儀

受醫療技術進步影響，台灣人民平均壽命達到80歲，但全台民眾平均健康餘命只有73歲，中間落差值達7年，為延長台灣民眾健康餘命的年紀，中山醫大爭取舉辦「第六屆亞洲健康識能國際大會」，盼透過宣導健康識能觀念，讓大家更注重自主健康管理、減少浪費醫療資源。

國健署副署長游麗惠指出，民眾健康識能與抽菸、喝酒等健康行為有關，以台灣近幾年統計數據來看，男性平均年齡約78歲、女性則為82歲，但平均健康餘命只有73、74歲，中間的落差有7年，顯示國民健康的重要。

中山醫學大學校長呂克桓認為，台灣醫學技術進步，對延伸人民平均壽命幫助很大，但人民健康概念不足，許多人更把上醫院當成逛大街，拿了藥回家也不一定吃，造成醫療資源浪費，此外，台灣醫療已走向慢性、複雜性疾病的方向，若民眾能及早有意識的、自主管理自己健康，初估約可節省1成醫療成本。

中山醫大醫學學院長蔡明哲表示，健康識能是影響民眾與醫療人員間溝通、信任的重要因素，許多民眾因識能不足，造成重複就醫、用藥錯誤等問題，都是增加醫療成本。

中山醫大指出，「第六屆亞洲健康識能國際大會」預計10月26、27日登場，總計將有超過30個國家、200多為醫療衛生專家參與，也可藉此提升台灣在公共衛生領域的發展與成果。

(中時 )