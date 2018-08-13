商戰！打造F-15X太方便 管不管用是問題

2018年08月13日 14:34 中時電子報 楊幼蘭

盛傳美國空軍正在評估，是否要採購嶄新的F-15X戰機，來取代服役已有45年歷史的F-15 C/D「鷹式」（Eagle）戰機。一旦計畫付諸實行，這將是自2001年以來，美國空軍首度採購非隱形戰機。

目前的F-15機隊有235架單座F-15C與雙座F-15D戰機，分別部署在美國沿岸，還有日本與英國。它們的航速雖達2.5馬赫，具有高度機動性，並有新型APG-63(V)3先進主動相位陣列雷達（AESA），但畢竟是1980年代的產物，若要升級發揮剩餘價值所費不貲，因此很可能提早退役。

《國家利益》（The National Interest）網指出，波音會提議打造F-15X多用途新型戰機，是因為正在幫卡達建F-15QA「打擊鷹」戰機，生產線會持續運作到2022年。更重要的是，一切技術都是現成的，波音可以直接跳過研發階段，省下大筆固定成本。而這對動不動就超支的航太產業來說，是十分罕見的。

至於對美國空軍來說，F-15的相關基礎設施是現成的，而飛行員開F-15戰機也已駕輕就熟，若要採購F-15X成本也算低。

由於F-15X採用了省油的渦扇發動機，飛行壽命高達2萬小時，足以再服役數十年。預料它1小時的飛行成本約為2.7萬美元（約83萬台幣），大概比飛F-15E省了5,000美元（約15萬台幣）。

據了解專案的軍事與業界消息人士透露，被稱為F-15X的新型F-15有更現代化的飛行控制系統，座艙顯示系統，以及APG-82(V)1先進主動相位陣列雷達。

此外，F-15X會有大型數位顯示螢幕，以取代傳統儀表板。不過最引人關注的，就是F-15X的載彈量，它能搭載22枚長程AIM-120D飛彈，外交兩枚短程AIM-9X飛彈。事實上，它總共能攜帶重達2.9萬磅（約13公噸）的各式武器。未來它可以擊落敵機，打擊空中目標，甚至攻擊海上船艦。

此外，它還能攜帶空對地飛彈。在必要的狀況下，它能攜帶多達28枚全球定位系統（GPS）小直徑炸彈（Small Diameter Bomb）與空對空飛彈，或是較少枚如AGM-88高速反輻射飛彈（AGM-88 High-speed anti-Radiation Missile，HARM）、聯合距外武器（JSOW）中程投擲滑翔彈，甚至「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈等較大的武器。

不過外交軍事專家凱克（Zachary Keck）認為，儘管波音的行銷技巧高超，但美國空軍絕會採購F-15X。他指出，在防守嚴密的空域內，若要真槍實彈和對手交鋒，它根本就不管用。

分析指出，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35戰機交易已落袋，而波音也想要分美國國防預算的大餅，如今它靠升級美國海軍F/A-18E/F「超級大黃蜂」已搶到部份預算，而大力推銷F-15X則是下一步。

盛傳F-15X不是要取代F-35，而是要取代F-15C／D，等「閃電II」戰機發揮隱形優勢，到敵方執行踹門任務，讓門戶大開後，再讓F-15X發揮炸彈卡車的猛烈攻勢。

(中時電子報)