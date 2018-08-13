台灣拜耳創新獎開跑 總獎金30萬元

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2018年台灣拜耳創新獎開跑，總獎金30萬，全國大專校院在校生，含碩、博士生，可以個人或5人以內團體參賽，學生新創團隊參與可以獲得加分，即日起至11月25日徵件，號召年輕人用數位方法解決高齡社會的挑戰。

今年3月底台灣65歲以上老年人口占總人口比率已達14.05％，正式邁入「高齡社會」。根據國家發展委員會推估，2026年老年人口比率更將達20％，與日本、新加坡等國同列為「超高齡社會」。內政部的統計更顯示，在亞洲，台灣的老年人口僅次於日本，且老化的速度更高於日本、美國、法國等國家。

台灣拜耳意識到台灣高齡社會面對的挑戰，於去年開始舉辦「台灣拜耳創新獎」，鼓勵青年學子勇於創新，以因應台灣步入高齡社會在人類健康、動物與農業三大領域所面臨的挑戰。

2018台灣拜耳創新獎仍以此三個領域為主軸徵求年輕人的創新方案，在人類健康方面以數位科技協助提升長者服藥順從性；動物方面則是透過數位科技協助飼主預防與管控農場動物或伴侶動物的疾病，並強化伴侶動物與飼主的關係；農業方面則是以精準農業為趨勢，運用數位科技增進耕作效率，協助農民在人力不足下有效率的管理作物。

台灣拜耳表示，評審共分三階段，邀請業界專家、學者及相關專業人士擔任評審，人類健康、動物與農業三大類別中各評出一組優秀作品，各獲得獎金10萬元，得獎名單將在12月14日的頒獎典禮上公布。另外，第二階段入圍作品可參與最佳人氣獎網路票選，優勝者可獲得6000元獎金。

(中時 )

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