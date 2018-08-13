中市火車轉乘公車攏免錢 10月1日上路！

2018年08月13日 15:09 中時 盧金足

台中市政府交通局長王義川13日在市政會議指出，從10月1日開始，民眾只要使用悠遊卡及一卡通搭乘台鐵後2小時內轉乘公車免費。（盧金足攝）

搭台鐵火車到台中市，不管通勤或是旅遊、購物、訪友等，10月1日起轉乘公車全市坐透透，攏免錢！民眾只要使用悠遊卡或一卡通搭乘火車，在全台中市內18個火車站下車，並於2小時內使用同一張電子票證轉乘公車，10公里以上車資全部享受免費的轉乘優惠。

台中市政府交通局長王義川13日在市政會議表示，從10月1日開始，民眾只要使用悠遊卡及一卡通搭乘台鐵後2小時內轉乘公車免費，全台中市18個火車站下車皆適用，未來5座通勤新站完工開放後，將有23座火車站方便民眾轉乘公車，可增加民眾搭乘大眾運輸，減少私人運具對對空氣造成的汙染。

搭乘大眾運輸省荷包！王義川表示，為鼓勵民眾使用電子票證，市府推出使用花博卡進出提供電子票證服務的公有停車場享停車費5折優惠後，獲市民熱烈好評迴響。

好康雙喜臨門，交通局針對改善空汙，提出「關鍵五微克」交通計畫，獲環保署核定通過補助1192萬經費，鼓勵民眾搭乘台鐵後轉乘公車，這項火車轉乘公車的優惠從10月1日開始，明年將持續推動，預估受惠人數眾多，提供民眾更方便、經濟實惠的選擇。

交通局舉例，以往民眾從豐原搭公車到谷關，在10公里免費乘車優惠之外，必須再支付最高60元的車資，現在如果搭台鐵火車到豐原，轉乘公車到谷關，政府鼓勵民眾搭大眾運輸，連60元車資都省下來，而且即使只搭一站台鐵火車，轉乘同享優惠。

「太讚了！」從大甲搭火車來台中上班的張小姐表示，除了平時享10公里免費，現在想搭公車到高美濕地，超過10公里範圍，車錢全部省下來。

此外，王義川也表示，8月底、開學前，將開通新的「文心幹線」公車路線，該路線由台中烏日高鐵站與捷運綠線北屯松竹站雙向對開，約15分鐘至20分鐘一班，沿途以捷運綠線為主行駛，只停靠18個捷運綠線站點，提早因應捷運開通做準備，藉此預估未來搭乘捷運的乘客數量。

(中時 )