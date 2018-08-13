影》海上驚魂！ 花蓮滿載遊客賞鯨船失火黑煙竄天 46旅客逃他船獲救

海上驚魂！ 花蓮滿載遊客賞鯨船失火黑煙竄天 46旅客逃他船獲救
友善列印
中時電子報
、中時/、中天新聞／黃郁竣
賞鯨船大火濃煙竄天。(許家寧提供)
花蓮賞鯨船大火(國搜中心提供)
賞鯨船大火濃煙竄天。(許家寧提供)
遊客驚魂未定，一人脫水送醫。 目前船隻仍在海上燃燒，由海巡人員派船出海灑水滅火，業者預估損失慘重。(國搜中心提供)

花蓮驚傳一艘載有46名遊客的賞鯨船，在海面上突然起火燃燒，鄰近賞鯨船接獲求救訊息後立即前往搭救，所幸船上46位遊客均順利逃生，獲救遊客表示：嚇死了！還好有別艘船來救我們，大家都沒事...目前人已陸續搭船返回港口，相關起火原因目前相關單位正在調查。

花蓮賞鯨船傳火燒船!花蓮外海今天下午2時許1艘鯨世界賞鯨船才剛出海不久後，疑似不明原因輪機室起火燃燒，船上46名遊客緊急由另2艘賞鯨船接駁上岸，所幸全數救出、無人傷亡，遊客驚魂未定，一人脫水送醫。 目前船隻仍在海上燃燒，由海巡人員派船出海灑水滅火，業者預估損失慘重。

這5分鐘簡直是煎熬!來自嘉義的林姓遊客說，搭乘2號穿出發賞鯨約20分鐘，先是看到有船員跑到船長旁邊咬耳朵，然後聞到濃煙味，就有人發現起火，還好鄰近3號賞鯨船來搭救，直接把小孩往船上拋，直呼再晚五分鐘就完了!

大陸西安來台自由行的馬姓女遊客說，當時搭乘的3號賞鯨船突然轉向前往附近起火的船救援，回來後只有把團客帶走，沒有業者來說明和關心慰問，讓她們很生氣。邱姓業者者說，燃燒船齡約17年，已經慰問讓遊客壓壓驚，還好遊客無人傷亡，船損失再買就好了。

(中時電子報)

新莊台北醫院凌晨火警 轉送亞東… 又是騙買點數 警民聯手幫退休老…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。