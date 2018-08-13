影》海上驚魂！ 花蓮滿載遊客賞鯨船失火黑煙竄天 46旅客逃他船獲救

2018年08月13日 15:09 中時電子報 湯萱樂 、中時/ 許家寧 、中天新聞／黃郁竣 、中時/、中天新聞／黃郁竣

賞鯨船大火濃煙竄天。(許家寧提供)

花蓮賞鯨船大火(國搜中心提供)

賞鯨船大火濃煙竄天。(許家寧提供)

遊客驚魂未定，一人脫水送醫。 目前船隻仍在海上燃燒，由海巡人員派船出海灑水滅火，業者預估損失慘重。(國搜中心提供)

花蓮驚傳一艘載有46名遊客的賞鯨船，在海面上突然起火燃燒，鄰近賞鯨船接獲求救訊息後立即前往搭救，所幸船上46位遊客均順利逃生，獲救遊客表示：嚇死了！還好有別艘船來救我們，大家都沒事...目前人已陸續搭船返回港口，相關起火原因目前相關單位正在調查。

花蓮賞鯨船傳火燒船!花蓮外海今天下午2時許1艘鯨世界賞鯨船才剛出海不久後，疑似不明原因輪機室起火燃燒，船上46名遊客緊急由另2艘賞鯨船接駁上岸，所幸全數救出、無人傷亡，遊客驚魂未定，一人脫水送醫。 目前船隻仍在海上燃燒，由海巡人員派船出海灑水滅火，業者預估損失慘重。

這5分鐘簡直是煎熬!來自嘉義的林姓遊客說，搭乘2號穿出發賞鯨約20分鐘，先是看到有船員跑到船長旁邊咬耳朵，然後聞到濃煙味，就有人發現起火，還好鄰近3號賞鯨船來搭救，直接把小孩往船上拋，直呼再晚五分鐘就完了!

大陸西安來台自由行的馬姓女遊客說，當時搭乘的3號賞鯨船突然轉向前往附近起火的船救援，回來後只有把團客帶走，沒有業者來說明和關心慰問，讓她們很生氣。邱姓業者者說，燃燒船齡約17年，已經慰問讓遊客壓壓驚，還好遊客無人傷亡，船損失再買就好了。

(中時電子報)