台中》盧秀燕秘書發表MV 抒發小市民心情

2018年08月13日 15:13 中時 黃國峰

台中市長參選人盧秀燕競選總部13日上午發表「Have a wonderful day」音樂MV， 片中描述台中上班族每天會有的心境。（盧秀燕競選總部提供）

台中市長參選人盧秀燕競選總部13日上午發表「Have a wonderful day」音樂MV， 片中希望台中會有蔚藍的天空，Have A Wonderful Day。（盧秀燕競選總部提供）

台中市長參選人盧秀燕競選總部13日上午發表「Have a wonderful day」音樂MV，藉由片中「小資女」的一天，帶出小市民在台中生活中遇到的空汙、路平、低薪、過勞等困境。盧秀燕表示，這不是專為競選所拍攝的影片，當初聽到這首歌時，直覺這是發自內心的作品，也都是她當選市長後要改善的事情。

「Have a wonderful day」（美好的一天）是由盧秀燕的秘書陳小八為了抒發社會新鮮人的心情與友人張凱茗、直樹等共同創作，由陳小八親自演唱歌曲與演出MV，內容描述一位平凡的「小資女」面對忙碌的工作、每天總是早出晚歸，有時太晚下班，連末班車都趕不上，下班後依然要接聽許多工作上的電話、回LINE等，非常疲累的一天。騎車會遇到道路坑洞而摔車；每個月繳完車貸、卡費後就面臨生活的窘境；更令他們不開心的是，常常出門都沒辦法看到蔚藍的天空。

創作者陳小八表示，當初寫這首歌時剛步入社會，身邊也有同時進入社會的朋友，因為年輕人入社會會遇到一些困難，是大家很有同感的東西，所以找了朋友一起創作。嚴格上就是在台中上班族每天會有的心境，包括路不平、空氣不好，不只是年輕人，而是在台中市生活的人都能夠感受到的。

導演徐森城說，他本身有點過敏體質，與攝影師到台中拍攝這隻 ＭＶ全程都必須戴上口罩，台中有些景點，取景其實都不錯，不過在台中拍攝的這一個禮拜，每天空氣都灰濛濛，所以其實這次拍攝影片，很多都有經過後製處理，這些如果能改善，相信一定會更好。

也在片中軋上一角的台中市長參選人盧秀燕表示，這是發自內心的作品，這首歌讓她想起居住在這城市的許許多多上班族，每天會面臨到的問題，這些也都是她未來若當選市長要解決的事。並且也要打造一個讓年輕人留下發展的都市，最重要的就是讓工作環境及自然環境變好，未來她會傾聽勞工的聲音，讓勞工的基本權益有所保障，還有改善空汙、徹底做好路平，正如這首歌的主題「Have A Wonderful Day」，盧秀燕堅信，「美好的一天」離我們不遠了！

針對影片內容，台中市政府表示，文心路路平正配合捷運綠線工程，與人行道、管線老舊及路面等問題分段改善中，預定8月底完成；空汙也在全面推動86項防制措施下，包括PM2.5年均濃度與紫爆天數均逐年下降。市府會持續積極推動各項市政，帶給市民更宜居、更幸福的生活環境。

(中時 )