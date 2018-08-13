兒子神複製謝霆鋒帥臉 張柏芝竟莫名刪光IG！

2018年08月13日 15:15 中時電子報 吳品瑤

張柏芝與謝霆鋒於2006年結婚，婚後育有2子Lucas與Quintus，然這段婚姻僅5年便破局，之後兩子由張柏芝撫養，2014年謝霆鋒爆出和天后王菲世紀復合，張柏芝大方送上祝福，之後跟前夫便鮮少公開互動，然她私下仍樂於在社群網站上貼出生活照，樂於分享心情以及跟粉絲互動，沒想到她今天突然刪光所有社群帳號的發文，連IG都設為私人帳號，讓外界相當驚訝，好奇到底是發生什麼事情？

張柏芝刪光IG貼文，僅留了自己跟兒子的一張同框照。(翻攝自張柏芝IG)

38歲的張柏芝當單親媽扛起照顧兩個兒子的責任，不工作時大多將重心放在照顧家庭上頭，生活相對低調，唯獨堅持經營社群網站，常貼美照並寫點文字抒發心情，也讓粉絲有個地方能關心偶像的生活，然她今天突然刪光IG的貼文，僅留了一張自己跟愛子Lucas的合照，寫道：「每年這日我都特別緊張，早上四點鐘就起身幫他準備一切一切，今天第一日開學，加油啊！看到你又大一歲，已經不是小學生」，被猜測是想讓寶貝低調入學。

張柏芝刪掉照片除了被猜測是讓孩子平安低調入學外，還有另一說，那便是之前她去年曾在IG貼出跟男性友人的合照，當時因為那張照片被傳她有新歡，然其實雙方僅是普通朋友，且對方還已婚，網友酸言因此造成張柏芝許多困擾，當時她也暴怒刪照，事後發文表示對網路霸凌感到失望，指控媒體拿她的社群網站內容做新聞，如今竟索性關了IG，圖個清幽。

(中時電子報)