台北》北市安全城市排名輸首爾 丁守中：柯P抓不到治安重點

2018年08月13日 15:24 中時 實習記者鮑泓宇、楊佳穎

台北市內湖上周發生當街擄童事件，近期婦幼安全犯罪事件屢現，國民黨台北市長候選人丁守中今（13日）召開記者會，指出柯文哲上任後隨機殺人、傷人事件頻傳，痛批柯在犯罪預防抓不到重點，不但裁併派出所，見警率大幅降低，還有所謂的進駐派出所監督，也只是悶著頭批完公文就走人，無助解決問題。

與會的國民黨立委王育敏表示，根據《經濟學人》的年度「安全城市指數報告」，台北市從2015年的第13名，在2017年倒退9名變第22名，輸給第14名的韓國首爾，批評柯文哲不重視婦幼安全議題，上周發生擄童事件時，不但沒開記者會說明，或是嚴格要求警政單位處理，「柯文哲都在忙政治，不關心婦幼議題，跑去拜會台獨大老李登輝」。

丁守中指出，隨機殺人犯根據大數據分析，調查出全世界社會上挫敗的人，如果具備「男性」、「無婚姻」、「獨居」、「缺乏親密友人」、「失業」等特質，會有隨機傷人、虐童事件的情形，屬於社會上的不定時炸彈，應掌握高危險群，加強人口查訪，主張做好犯罪預防來降低傷害，利用大數據分析、設置數位監視器等智慧科技打擊犯罪，丁守中也表示，目前的定時人口查訪，也因頻繁的陳抗事件影響，造成查訪警力不足，應盡快補強。

媒體問到，上述高危險群特質是否會有「貼標籤」的疑慮，丁守中解釋，「這是大數據顯示出來，在全世界的隨機殺人案中有的特質。」強調是上述特質都具備者，才需要特別注意，並不是二分法作區分，王育敏也出面緩頰，強調是由過往犯罪人口當中，所進一步分析出來的特質，藉由特質去縮小範圍，在有限的資源下，找出需要協助輔導的人口，從前端預防犯罪。

丁守中強調，司法、檢調、警察應該三位一體，才是維護治安的主力，表示常聽到基層員警抱怨，時常辛苦抓到的犯人卻被檢察官輕放，檢察官則抱怨法官輕判，法官則抱怨都判死刑定讞的，法務部卻能凌駕不執行，而針對廢死議題，丁守中表示，社會治安需要有效的犯罪嚇阻，既然司法已經判刑定讞，就應該執行，但法務部卻凌駕憲法、超越法官的判決，拒不執行死刑，「政府目前對於廢死又沒有配套措施，對於犯罪的嚇阻蕩然無存。」

(中時 )