台北》姚文智 高嘉瑜破冰和解？兩人見面還是好尷尬

2018年08月13日 15:30 中時 陳燕珩 、 鄧博仁

民進黨台北市長參選人姚文智陣營和同黨市議員高嘉瑜槓上，姚文智（右）13日前往市議會黨團與高嘉瑜（中）等議員會面，希望凝聚共識，席間高顯得有點無奈。(鄧博仁攝)

民進黨台北市長參選人姚文智陣營和同黨市議員高嘉瑜槓上，姚文智（右2）13日前往市議會黨團與高嘉瑜（左2）等議員會面，希望凝聚共識，會後大家一起高舉右手喊加油。(鄧博仁攝)

民進黨台北市長參選人姚文智陣營點名議員高嘉瑜是「友柯派」應退黨，高反擊要姚辭立委拚選情，兩人隔空交火，被抨擊是「黨內互殺」。姚文智為止血，今親自到北市議會與高嘉瑜會面，兩人閉門會談15分鐘，會後受訪雖均強調誤會已解開，「一片和氣」，但現場氣氛超尷尬，兩人互動依舊彆扭。

高嘉瑜今下午在黨團總召李慶鋒、議員何志偉、張茂楠、阮昭雄等陪同下，在議會大廳等待姚文智，她受訪時說，沒有怕「受傷害」，希望大家「打開天窗說亮話」，把心裡話好好講一講，她知道這場選戰很艱困，希望支持者看見他們同心齊力。

姚文智到場後，兩人並肩受訪，姚強調今天是來看高嘉瑜，談未來選舉如何團結合作。儘管高嘉瑜在一旁強調，不會尷尬，誤會都已解開，現在是一片溫馨祥和，但表情顯得很不自在。媒體追問，是否還希望姚文智辭去立委？兩人皆苦笑，隨後姚才說，大家都有互相聯繫，選戰一定會很團結。

隨後兩人進行15分鐘閉門會議，姚文智會後受訪強調，民進黨大家族裡都是他的兄弟姊妹，雖然有時意見不同，溝通後都很清楚，剛剛已邀請所有議員擔任競選總部副總幹事，每區都聯合競選，未來會朝這方向努力。

高嘉瑜則眼眶泛紅，勉強擠出笑容說，過去了就過去了，希望姚委員能在政策論述、基層經營有更多正向力量，讓支持者看到大家團結一致，明知不可為而為之。

她也強調，議員都是齊心支持姚委員的，民進黨是一個大家庭，希望姚展開雙臂，找回過去的支持者，尤其是南港里長邱碧珠，希望姚可以見見她，了解她的心情，盡量爭取更多中間選民、廣大市民支持；對此，姚允諾會找時間看看邱碧珠。

簡短受訪後，兩人並肩喊出加油口號，但彼此互動不多，也無眼神交流，匆匆結束記者會後，一出大門兩人就分頭快閃，現場瀰漫尷尬氛圍。

(中時 )