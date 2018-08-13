新竹》謝文進抨擊竹市府：刻意忽略823砲戰記憶

2018年08月13日 15:41 中時 陳育賢

新竹市議會20餘位議員13日除了譴責民進黨意識型態治國，也要彌補新竹市政府刻意遺忘的歷史，將於17日擴大舉辦823砲戰勝利60周年紀念活動。（陳育賢攝）

新竹市長參選人謝文進13日砲轟市長林智堅花了7000多萬元辦新竹300活動，在823砲戰60周年的此時，卻對緬懷823戰事活動一毛不拔，當年英勇保衛台、海的將士、遺族情何以堪？市府若不辦，市議會將於17日擴大舉辦823砲戰勝利60周年紀念活動。

市府則回應表示，市府每年都會舉辦各項敬軍活動，並協助國防部行銷各項活動及政策，對於市議會的敬軍活動樂觀其成。

謝文進昨天在國民黨及新民意問政聯盟等20位不同黨籍議員的陪同下召開記者會，指1958年8月23日爆發了長達44天的823砲戰，國軍金門防衛部有3位副司令官殉職，金馬前線的軍民更蒙受很多生命財產的重大損傷。

謝文進表示，當年如果不是國軍流血犧牲取得勝利，保衛住台澎金馬，今天能過著安定富足的民主生活嗎？吃果子要拜樹頭，大家都要感念前人所付出的血汗。

謝文進說，但是民進黨政府用意識型態治國，非我族類的歷史就要被淡化、遺忘，823砲戰因為是國民黨領導的，民進黨政府就不正視，上個月還快速拆除1954年建構的「山前復國庫」，以及1956年構建的「三獅山砲堡」，這些珍貴的歷史文化遺產被民進黨棄如敝屣，夷為平地。

再者，新竹市以眷村多著稱，有多達47個眷村，打過823砲戰的將軍，很多是回到新竹市住在有將軍村之稱的金城新村，互相關懷扶持，成了新竹珍貴的歷史印記與城市共同記憶。

但是民進黨執政的新竹市政府卻在823砲戰60周年之際，竟沒有任何紀念活動，新竹300活動9天可以花了7120萬元，卻對823一毛不拔，擁有行政資源卻不辦紀念活動。

反觀有日本軍國主義象徵意含的新竹州廳啟用90周年，市府還舉辦了「州廳狂歡夜」慶祝，無視「乙未戰爭」以來北埔事件、西來庵事件、霧社事件等，台灣先民前仆後繼，激烈抵抗外族日本人統治的犧牲奉獻。

謝文進說，市政府不做，議會來做，他昨天除了譴責民進黨意識型態治國，也要彌補新竹市政府刻意遺忘的歷史，將於17日邀請823戰友協會、老將軍、老戰士們，一起到議會，接受議會對他們的致敬。

(中時 )