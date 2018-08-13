進軍南海科研橋頭堡 海南三雅中科院深海所

2018年08月13日 15:36 中時電子報 喻華德

由大陸國臺辦與中華全國新聞記者協會所舉辦的「海峽記者特區行」採訪團，7月29日參訪位於海南省三亞市的中國科學院深海科學與工程研究所（簡稱深海所）。今年4月12日，中共總書記習近平才視察過深海所，察看「海翼」號深海滑翔機、「天涯」深淵著陸器等設備，並與「深海勇士」號有人潛航器的設計師和深潛團隊交談。

習近平說：「深海蘊藏著地球上遠未認知和開發的寶藏，但要得到這些寶藏，就必須在深海進入、深海探測、深海開發方面掌握關鍵技術」。

中科院深海所，是民國100年1月由中科院黨組會議決定在海南三亞籌建深海所。101年9月，深海所科研園區舉行開工奠基典禮。102年12月深海所生活園區「科學苑」開工。104年6月，大陸中央機構編制委員會辦公室正式批准定名「中國科學院深海科學與工程研究所」，負責深海觀測資訊獲取與處理、深海基礎科學研究、深海尖端工程技術研發，定編300人。

105年4月30日，科研園區正式啟用。5月5日，「探索一號」海洋研究船改造工程完工交船啟用。106年5月9日，中科院同意「三亞科考碼頭專案」列入「中科院十三五科教基礎設施建設規劃實施方案」。10月9日，中科院決定憑藉深海所籌建「深海技術創新研究院」，籌建期為106年8月至108年12月，由103年出任深海所籌建組組長的研究員丁抗擔任深海技術創新研究院的籌建組組長。12月1日，深海勇士號研製和海試總結會在北京舉行，深海所與中國船舶重工集團第702研究所簽訂移交文件，深海勇士號正式交付。

深海所的生活區-「科學苑」社區。（圖/中科院深海所微信公眾號）

建所背景

之所以要籌建深海所，其考量點有1.中國大陸在海洋領域科學研究與工程技術嚴重脫節，主要技術與裝備均依賴國外，並長期受到禁運限制，故大陸高科技被隔離在海洋領域之外。2.大陸海洋科研的主力滯留於淺海地區，在臨近深海的前端地獄沒有整建制國立海洋研發機構，亦無共享開放的海研基地，難以適應新時代的戰略需求。3.中國大陸超過1,000公尺深度的海域主要位於南海，平均水深1,212公尺，最深5,567公尺。因此海南是進入也被稱為「內太空」的深海的橋頭堡。而雖然海南的海洋科技力量薄弱，但在此設置深海研究單位，有利於打破學術界、業界、部門的界限，按大陸新時代深海科技的戰略需求匯聚新的人才，組建新的戰略力量。

深海所的工作區-科研園區。（圖/中科院深海所微信公眾號）

定位與目標

大陸透過南海研究的基礎，目標是挺近全球海斗深淵（海底最深處形狀近似漏斗故稱海斗），填補深海戰略的「地域性空白」。以建構「深海科學研究-工程技術-海上作業」的融合體系，彌補大陸在海洋領域科學和工程技術嚴重隔離的缺陷，發展深海「進入」、「探測」、「開發」的高科技技術。此外堅持「海陸統籌」，打破海洋與非海洋領域的專業界限、打破業界與部門的行政隔閡，組建適應大陸國家深海事業需要的人才和研發實體。

人才年輕化

至去年12月，研究所共有268人，員工164人，研究生90人，博士後及兼職人員14人。員工中博士學歷53人，碩士學歷64人，高級專業技術人員44人。全所平均年齡35歲，35歲以下者114人，佔總人數69%。

組織架構

深海所分為研發體系與管理支援體系，研發體系下轄深海科學研究部、深海工程技術部、海洋裝備與運行管理中心。另有專家咨詢委員會及學術指導委員會。

籌建中的科考碼頭

值得一提的是，目前探索一號及深海勇士號尚未有專用的碼頭。專案規劃興建5個泊位，總長525公尺，可同時停靠一艘10,000噸級、三艘6,000噸級和一艘1,000噸級的海洋研究船（我國研院海研中心今年啟用的勵進號及三艘研究船並沒有專用碼頭）。以提供大陸海洋研究船及深海潛航器作業母船的停靠、補給及裝備維保、加工校正等專業後勤服務。

今年6月21日凌晨，由中央大學、中央地質調查所、臺灣大學、臺灣海洋科技研究中心、中山大學及清華大學的科學家組成的團隊，與法國科學家搭乘瑪麗杜凡號研究船，在臺灣西南海域首度鑽獲天然氣水合物（俗稱可燃冰）。中華民國如欲開採可燃冰，或蘊藏在釣魚臺烈嶼、東沙、南沙群島的「寶藏」（天然資源），同樣也面臨「深海進入、深海探測、深海開發」的科學與工程需求。

(中時電子報)