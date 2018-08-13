火場真英雄! 台北醫院大火 她撤離父親回頭再爬六樓揹病患逃生

2018年08月13日 15:43 中時 譚宇哲

陳小姐今天下午帶著住院的父親返回6樓病房。（譚宇哲攝）

火場英雄是她！新北市新莊區衛福部立台北醫院7樓護理之家安寧病房今天凌晨4時許發生火警，造成9死15傷慘劇，當時正在6病房看顧臥床父親的48歲陳小姐第一時間先護送父親撤離，隨即又奔回6樓背負其他病房的老婦下樓，自己也些微遭到嗆傷，對於當下奮不顧身回到濃煙密布的病房救人，陳小姐說：「沒想這麼多，救人要緊！」

陳小姐說，父親長期臥床，約2、3周前到院進行氣切手術病住進6樓病房，由她負責每日在夜間看顧，凌晨4點多她突然感覺第板一陣搖晃，隨即聽到護理站急促的廣播喊道「7A請求支援」，外面頓時亂成一團，一問之下得知樓上發生火警，正焦慮無法行走的父親該怎麼辦時，沒幾分鐘濃煙已從病房天花板竄下來。

「我嚇死了，趕快叫護士幫我把爸爸撤離病房」，陳小姐心有餘悸的說，當時外頭亂成一團，她和護士匆忙的先搭電梯把父親送下樓，後來下樓看到陸續有消防人員抵達，想到還有很多人還沒疏散，又怕搭電梯停電受困，便一口氣爬樓梯上6樓救人。

陳小姐說，當時濃煙已經很大，她看到一個行動不便的老阿嬤，看戶說她揹不動阿嬤，自己趕快把阿嬤背負下樓，見濃煙已大加上擔心父親便不再上樓，事後想起來覺得很可怕，「當下真的沒想那麼多，救人要緊！」

(中時 )